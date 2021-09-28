Юридические услуги Цена: договорная

Юридические услуги Цена: договорная

№ 115718

28 сентября 2021 в 15:47

Незнакомец

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Описание товара

разработка и правовой анализ хозяйственных договоров, локальных нормативных актов; полное юридическое сопровождение трудовых правоотношений; взыскание дебиторской задолженности; оформление претензий, ответов на претензии, заявлений и возбуждении приказного производства, отзывов на заявления о возбуждении приказного производства, исковых заявлений; подготовка документов для участия в процедурах закупках; разработка документации для закупок, выборе процедуры закупки, разработка Порядка закупок; составление обращений, жалоб; сопровождение исполнения решений судов и иных юрисдикционных органов; представление интересов заказчика, сопровождение хозяйственной деятельности предприятий и ИП. Быстро и качественно. 80291370270 Савич Марина Александровна

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