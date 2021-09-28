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Юридические услуги

Цена: договорная

Юридические услуги

Цена: договорная

  • № 115718
  • 28 сентября 2021 в 15:47
  • Незнакомец
  • 7 просмотра
Описание товара

разработка и правовой анализ хозяйственных договоров, локальных нормативных актов; полное юридическое сопровождение трудовых правоотношений; взыскание дебиторской задолженности; оформление претензий, ответов на претензии, заявлений и возбуждении приказного производства, отзывов на заявления о возбуждении приказного производства, исковых заявлений; подготовка документов для участия в процедурах закупках; разработка документации для закупок, выборе процедуры закупки, разработка Порядка закупок; составление обращений, жалоб; сопровождение исполнения решений судов и иных юрисдикционных органов; представление интересов заказчика, сопровождение хозяйственной деятельности предприятий и ИП. Быстро и качественно. 80291370270 Савич Марина Александровна

Контакты

  • Контактное лицо:

    Марина Александровна

  • Телефон:

    +375291370270

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