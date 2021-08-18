2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Хорошший приличный ДИВАН (раскладкой) ОЧЕНЬ НЕДОРОГО

Цена: 125 руб.

Хорошший приличный ДИВАН (раскладкой) ОЧЕНЬ НЕДОРОГО

Цена: 125 руб.

  • № 110236
  • 18 августа 2021 в 09:32
  • Незнакомец
  • 14 просмотра
Описание товара

Хороший ДИВАН (раскладкой в кровать) система книга можно помочь с доставкой ФОТО НА ВАЙБЕР звоните т. 80255461685

Контакты

  • Контактное лицо:

    Вика

  • Телефон:

    80259756713

Похожее

Хорошший приличный ДИВАН (раскладкой) ОЧЕНЬ НЕДОРОГО

Хороший ДИВАН (раскладкой в кровать) система книга можно помочь с доставкой ФОТО НА ВАЙБЕР звоните т. 80255461685

Просмотреть
Хорошее КРЕСЛО (есть два) дешево

Хорошее КРЕСЛО крепкое чистое 12р шт (ЕСТЬ Два) т.80255461685 самовывоз.

Просмотреть
Красивейший ДИВАН (жемчуг) Шкаф зеркал. Уголок

Красивый роскошный диван раскладной система книга (цвет жемчужный) Новый 210руб Шкаф 4х дверный МЕДУНИЦА отделка Дуб венге 90руб Мягкий Уголок…

Просмотреть
Мягкий уголок “Амстердам”
Мягкий уголок “Амстердам”

Продаётся мягкий уголок “Амстердам” ф-ки “Бобруйскмебель” б/у, в хорошем состоянии. Диван и два кресла. Одно кресло поворотное. Диван раскладывается, механизм…

Просмотреть
продам мебель б/у разную, дешево,торг

Продам мебель б/у дешево,торг,разную:шкафы трёхстворчатые,стол раздвижной до 12 человек,тумбочки:подтелевизор,для обуви,прикроватная,трюмо,сервант,два подвесных кухонных шкафчика,вешалки одёжные

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿