ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” приглашает детейЦена: договорная
ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” приглашает детей
Цена: договорная
- № 81588
- 16 ноября 2020 в 15:35
- Незнакомец
- 30 просмотра
Описание товара
ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” объявляет дополнительный набор детей 2-3 лет в 1 младшую группу и детей 3-4 лет во 2 младшую группу. Адрес: г.Бобруйск, ул. Октябрьская, 134-а, тел. 72-09-93
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