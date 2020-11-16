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ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” приглашает детей

Цена: договорная

ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” приглашает детей

Цена: договорная

  • № 81588
  • 16 ноября 2020 в 15:35
  • Незнакомец
  • 30 просмотра
Описание товара

ГУО “Ясли-сад № 25 г.Бобруйска” объявляет дополнительный набор детей 2-3 лет в 1 младшую группу и детей 3-4 лет во 2 младшую группу. Адрес: г.Бобруйск, ул. Октябрьская, 134-а, тел. 72-09-93

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