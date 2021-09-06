go pro hero 2018 Цена: 425 руб.

go pro hero 2018 Цена: 425 руб.

№ 112545

6 сентября 2021 в 22:56

Незнакомец

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Описание товара

Экшен Камера go pro hero 2018. В комплекте: монопод, карта памяти (64гб), коробка с документацией, кабель зарядки и крепление на шлем. По работе нареканий нет, состояние 9/10.

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