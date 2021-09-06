go pro hero 2018Цена: 425 руб.
go pro hero 2018
Цена: 425 руб.
- № 112545
- 6 сентября 2021 в 22:56
- Незнакомец
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Описание товара
Экшен Камера go pro hero 2018. В комплекте: монопод, карта памяти (64гб), коробка с документацией, кабель зарядки и крепление на шлем. По работе нареканий нет, состояние 9/10.
Контакты
-
Контактное лицо:
Дмитрий
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Телефон:
+375296862930
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