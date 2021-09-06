2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

go pro hero 2018

Цена: 425 руб.

go pro hero 2018

Цена: 425 руб.

  • № 112545
  • 6 сентября 2021 в 22:56
  • Незнакомец
  • 10 просмотра
Описание товара

Экшен Камера go pro hero 2018. В комплекте: монопод, карта памяти (64гб), коробка с документацией, кабель зарядки и крепление на шлем. По работе нареканий нет, состояние 9/10.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Дмитрий

  • Телефон:

    +375296862930

Похожее

go pro hero 2018
go pro hero 2018

Экшен Камера go pro hero 2018. В комплекте: монопод, карта памяти (64гб), коробка с документацией, кабель зарядки и крепление на…

Просмотреть
Аренда оборудования для синхронного перевода
Аренда оборудования для синхронного перевода

Компания “Радиогид” осущесвляет услуги по синхронному переводу: синхронные переводчики и оборудование для перевода. Также оказывает комплекс услуг по техническому обеспечению…

Просмотреть
Аудиоролик

Магазин “ОДЕЖДА” по адресу ул.Ульяновская 66. приглашает вас на новое поступление зимней коллекции. 24,27 и 31.10.2018 г.поступление товара;мужская-женская,подростковая-детская,большой выбор обуви.А…

Просмотреть
Продам

Продам DVD

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »