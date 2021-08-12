Газель 3302Цена: 3300 $
Газель 3302
Цена: 3300 $
- № 110002
- 12 августа 2021 в 10:20
- Незнакомец
- 32 просмотра
Описание товара
Продам Газель 2010г в отличном состоянии,2.9 бензин,300.00км пробег,готова для работы грузоперевозак,доставок.
Контакты
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Контактное лицо:
Павел
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Телефон:
+375445330693
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