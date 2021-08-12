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Газель 3302

Цена: 3300 $

Газель 3302

Цена: 3300 $

  • № 110002
  • 12 августа 2021 в 10:20
  • Незнакомец
  • 32 просмотра
Описание товара

Продам Газель 2010г в отличном состоянии,2.9 бензин,300.00км пробег,готова для работы грузоперевозак,доставок.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Павел

  • Телефон:

    +375445330693

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