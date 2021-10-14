Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБЦена: договорная
Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ
Цена: договорная
- № 117623
- 14 октября 2021 в 22:11
- Незнакомец
- 3 просмотра
Описание товара
Занимаемся установкой свайно-винтовых фундаментов для дач и загородных домов.
Используем качественные сваи, полностью соблюдаем технологию установки.
Благодаря заказу фундамента на сваях вы сможете сэкономить на строительстве дома и получить
комфортное жилье в кратчайшие сроки.
Преимущества работы с нами:
. Низкие цены
. Любая форма оплаты
. Работаем без залога.
. Договор, гарантия
. Быстрые сроки
. Работа по всей Беларуси
. Опытные специалисты
Звоните прямо сейчас!
Контакты
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Контактное лицо:
Алексей
-
Телефон:
+375296528040
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