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Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ

Цена: договорная

Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ

Цена: договорная

  • № 117623
  • 14 октября 2021 в 22:11
  • Незнакомец
  • 3 просмотра
Описание товара

Занимаемся установкой свайно-винтовых фундаментов для дач и загородных домов.
Используем качественные сваи, полностью соблюдаем технологию установки.
Благодаря заказу фундамента на сваях вы сможете сэкономить на строительстве дома и получить
комфортное жилье в кратчайшие сроки.

Преимущества работы с нами:

. Низкие цены
. Любая форма оплаты
. Работаем без залога.
. Договор, гарантия
. Быстрые сроки
. Работа по всей Беларуси
. Опытные специалисты
Звоните прямо сейчас!

Контакты

  • Контактное лицо:

    Алексей

  • Телефон:

    +375296528040

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