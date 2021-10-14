Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ Цена: договорная

Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ

Фундамент свайно-винтовой установим под ключ по РБ Цена: договорная

№ 117623

14 октября 2021 в 22:11

Незнакомец

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Описание товара

Занимаемся установкой свайно-винтовых фундаментов для дач и загородных домов.

Используем качественные сваи, полностью соблюдаем технологию установки.

Благодаря заказу фундамента на сваях вы сможете сэкономить на строительстве дома и получить

комфортное жилье в кратчайшие сроки.

Преимущества работы с нами:

. Низкие цены

. Любая форма оплаты

. Работаем без залога.

. Договор, гарантия

. Быстрые сроки

. Работа по всей Беларуси

. Опытные специалисты

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