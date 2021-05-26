Две импортные промышленные машины на тонкие и толстые тканиЦена: договорная
Две импортные промышленные машины на тонкие и толстые ткани
Цена: договорная
- № 100713
- 26 мая 2021 в 14:00
- Незнакомец
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Описание товара
1)-Швейная машина JACK промышленная универсальная, Высокоскоростная универсальная одноигольная промышленная швейная машинка челночного стежка JACK, двигатель фрикционный, Напряжение питания – 220 вольт(по желанию 380вольт) Мощность – 400 Ватт, машина оснащена автоматической системой смазки, Б/у – в отличном состоянии, обслужена, наладкой занимался опытный мастер, Основная сфера применения данной машины средние ткани, но и не очень толстая кожа, джинса, пальтовая ткань вполне по силам этому аппарату, комплект машины (голова, стол, мотор, стойка для ниток, моталка+(иголки, линейка, лапки, свежее масло) 2)-Профессиональная швейная машина SEWTEX TY-1130 B, Профессиональная швейная машина SEWTEX TY-1130 B комплекте (стол, голова, мотор, стойка, моталка+лапки, иголки, линейка)в отличном состоянии, швейная машина челночного стежка до 7 мм Эта машина отлично подходит для прошивания средних и тяжелых материалов таких как джинс, драп, лен, брезента, кожи, кож. заменителей Особенности: – С плоской платформой – Нижним продвижением материала – Механизм закрепки – Челнок УВЕЛИЧЕННЫЙ вертикальный – Автоматическая система смазки. -220-380 вольт
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375(29)144-20-78
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