ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня,Цена: 65000 $
ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня,
Цена: 65000 $
- № 116241
- 2 октября 2021 в 22:39
- resdan@yandex.ru
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Описание товара
ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня, газ
Дом 110 кв м,участок 14 соток, рядом микр-н Западный.
На участке дом, гараж, баня, забор бетонный, металлические ворота.
Коммуникации: свет, вода, природный газ, интернет оптоволоконный, телефон.
Отопление 2 котла (итальянский газовый и твердотопливный), подключены оба.
Планировка 5 комнат: зал 25 кв м, кухня 15 кв м, спальня взрослая – 15 кв м, 2 детские по 12,5 кв м., ванна 6 кв. м (есть ванная и отдельно душ), 2 коридора, котельная.
Дом очень теплый, качественный евроремонт, ламинат, немецкие обои, двери деревянные сосна, окна пакеты деревянные Футура, металлическая дверь, новая проводка, розетки, выключатели, высокие потолки, гипсокартон и натяжной, ванная и кухня полностью теплый пол, останется часть мебели, также 2 встроенных шкафа купе. 65000 уе или по курсу
Контакты
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Контактное лицо:
Надежда Федоровна Силкова
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Телефон:
+375445522329
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