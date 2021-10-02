ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня, Цена: 65000 $

ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня, Цена: 65000 $

№ 116241

2 октября 2021 в 22:39

resdan@yandex.ru

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Описание товара

ДОМ Бобруйск, м-н Западный, 110 кв м, 14 соток, гараж, баня, газ

Дом 110 кв м,участок 14 соток, рядом микр-н Западный.

На участке дом, гараж, баня, забор бетонный, металлические ворота.

Коммуникации: свет, вода, природный газ, интернет оптоволоконный, телефон.

Отопление 2 котла (итальянский газовый и твердотопливный), подключены оба.

Планировка 5 комнат: зал 25 кв м, кухня 15 кв м, спальня взрослая – 15 кв м, 2 детские по 12,5 кв м., ванна 6 кв. м (есть ванная и отдельно душ), 2 коридора, котельная.

Дом очень теплый, качественный евроремонт, ламинат, немецкие обои, двери деревянные сосна, окна пакеты деревянные Футура, металлическая дверь, новая проводка, розетки, выключатели, высокие потолки, гипсокартон и натяжной, ванная и кухня полностью теплый пол, останется часть мебели, также 2 встроенных шкафа купе. 65000 уе или по курсу

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