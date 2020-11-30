Детская обувь, брендовая обувь, обувь для самых маленькихЦена: договорная
Детская обувь, брендовая обувь, обувь для самых маленьких
Цена: договорная
- № 82622
- 30 ноября 2020 в 07:16
- Незнакомец
- 32 просмотра
Описание товара
Адрес:
220053
Минск, пер. 1-ый Марусинский, д. 11, ком 2
E-mail:
administrator@aleshka.by
Телефон:
+375 44 5990001
Время работы:
Пн-Пт 10.00-18.00
Сайт:
http://aleshka-shoes.by
Продажа брендовой деткой обуви в Минске. Интернет-магазин является официальным дилером представленных торговых марок Primigi,
lio jo, Andrea Morelli, Missouri, Walkey, Walk Safari, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger, Dsquared2, Ice Iceberg, Bikkembergs, mimisol, n.21 kids, Iceberg, Cesare Paciotti, Simonetta, Quis Quis и многие другие.
Контакты
-
Контактное лицо:
Синицына Ольга
-
Телефон:
+375 44 5990001
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