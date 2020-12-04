Детская белая кроваткаЦена: 40 руб.
Детская белая кроватка
Цена: 40 руб.
- № 83142
- 4 декабря 2020 в 15:28
- Elizaveta
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Описание товара
Продам детскую белую кроватку. Металл. Подвесная люлька и балдахин в комплекте. Два положения фиксации основания кроватки. Боковые спинки откладываются. Цена 40 руб. Забирать в районе автовокзала.
Контакты
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Контактное лицо:
Елизавета
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Телефон:
+375291321840
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