0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Детская белая кроватка

Цена: 40 руб.

Детская белая кроватка

Цена: 40 руб.

  • № 83142
  • 4 декабря 2020 в 15:28
  • Elizaveta
  • 12 просмотра
Описание товара

Продам детскую белую кроватку. Металл. Подвесная люлька и балдахин в комплекте. Два положения фиксации основания кроватки. Боковые спинки откладываются. Цена 40 руб. Забирать в районе автовокзала.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Елизавета

  • Телефон:

    +375291321840

Похожее

Детская белая кроватка
Детская белая кроватка

Продам детскую белую кроватку. Металл. Подвесная люлька и балдахин в комплекте. Два положения фиксации основания кроватки. Боковые спинки откладываются. Цена…

Просмотреть
Коляска адамекс
Коляска адамекс

Б/У В ОТЛ СОСТ.НЕ ДОРОГО ТОРГ

Просмотреть
Продам стеклянные елочные игрушки,книги и посуду дешево торг

Продам стеклянные ёлочные игрушки, книги и посуду дешево торг

Просмотреть
продам недорого стеклянные ёлочные игрушки

Продам недорого стеклянные елочные игрушки ,хватит на большую ёлку если сразу всё -дешевле,звонить с 9 до21-00

Просмотреть
продам коляску адамекс

отличное состояние

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿