Детская белая кроватка Цена: 40 руб.

Детская белая кроватка Цена: 40 руб.

№ 83142

4 декабря 2020 в 15:28

Elizaveta

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Описание товара

Продам детскую белую кроватку. Металл. Подвесная люлька и балдахин в комплекте. Два положения фиксации основания кроватки. Боковые спинки откладываются. Цена 40 руб. Забирать в районе автовокзала.

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