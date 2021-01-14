Детали для швейных машин, оверлоков, скорняжек Цена: договорная

Детали для швейных машин, оверлоков, скорняжек Цена: договорная

№ 86376

14 января 2021 в 14:32

Незнакомец

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Описание товара

Для швейных машин ,,ЧАЙКИ,, ПОДОЛКИ,,ОРШАНКИ,,оверлока 51 кл,скорняжки 10Б,РУНО,любая деталь ,игольные пластины и двигатели ткани для тонких и толстых материалов (взаимозаменяемые в зависимости от толщины ткани и иголки),ремни для бытовых машин,оверлоков,скорняжек,регуляторы натяжения верхней нити для бытовых и промышленных машин,линейки стационарные ,челночные комплекты,лапки для промышленных и бытовых машин,иголки и тп,звоните спрашивайте,на фото не все,звоните,постараюсь решить вашу проблему сам наладчик по швейным машинам и оверлокам с 35 летним стажем на швейной фабрике

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