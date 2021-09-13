ДЕНЬГИ В ДОЛГ МИНСКЦена: 8000 руб.
ДЕНЬГИ В ДОЛГ МИНСК
Цена: 8000 руб.
- № 114060
- 13 сентября 2021 в 08:17
- Незнакомец
- 3 просмотра
Описание товара
Деньги в долг в Минске в день обращения *
От 200 до 8000 бел. руб. на срок до 30 мес. С 18 лет. Займ без справок, без проверки, без поручителей. Деньги получаете в день обращения.
ЗВОНИТЕ:+375 (25) 991-26-19, в ВК – https://vk.com/zaym_vsem_minsk
Деньги в долг в Минске онлайн – займ на лучших условиях среди конкурентов!
Деньги в долг в Минске – это быстро и просто!
Получите деньги в долг в Минске без проверки, на лучших условиях.
Получите денежный займ, кредит, деньги в долг без поручителей до зарплаты, срочно и без справок, с одобрением 95%! Деньги в долг может получить каждый житель Минска, с 18 до 65 лет.
Получить займ, либо кредит можно даже с плохой кредитной историей (но процент одобрения ниже), девушкам в декрете, безработным, после отказа в банках.
Для оформления заявки требуется только паспорт гражданина РБ.
✔️ Оформление документов за 15 минут, бесплатная консультация. Одобрение заявки и деньги в день обращения.
✔️ Без справок и поручителей.
✔️ Вероятность одобрения кредита выше при наличии чистой, либо положительной кредитной истории.
✔️ От 18 лет.
✔️ Для всех категорий граждан Республики Беларусь: жителям Минска, Молодечно, Солигорска, Жодино, Слуцка, других городов. Без официального трудоустройства.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаем без выходных.
При наличие справки о доходах сумма может быть гораздо больше .
❓ Как мы работаем?
📌 Шаг 1: Позвоните нам или написать сообщение и Вы получите самую полную и понятную консультацию по получению требуемых Вам денег.
📌 Шаг 2: Встречаемся и оговариваем условия займа денег, получения кредита. Готовим документы.
📌 Шаг 3: Получаете деньги после одобрения заявки у одного из партнеров!
Деньги в долг Минск. От 200 до 8000 бел. руб. от 12 до 30 мес. От вас необходим только паспорт.
Деньги в долг срочно можно получить в Минске позвонив по контактному телефону – +375 (25)991-26-19 , в ВК – https://vk.com/zaym_vsem_minsk. Мы работаем каждый день без выходных!
* Услуги кредитного брокера. Предоставляем услуги по консультированию и содействию в получении кредитов, займов в банках, МФО, ломбардах.
Контакты
-
Контактное лицо:
Евгений
-
Телефон:
+375 (25) 991-26-19
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