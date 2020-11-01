Деньги в долг Минск Цена: 6000 руб.

Деньги в долг Минск Цена: 6000 руб.

№ 80986

11 ноября 2020 в 13:32

Незнакомец

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Описание товара

Деньги в долг в Минске в день обращения *

От 200 до 6000 бел. руб. на срок до 30 мес. С 21 года. Займ без справок, без проверки, без поручителей. Деньги получаете в день обращения.

ЗВОНИТЕ: +375 (33) 33-444-26, в ВК – https://vk.com/dengi_by

🔹Деньги в долг в Минске онлайн – займ на лучших условиях среди конкурентов!

🔹Деньги в долг в Минске – это быстро и просто!

🔹Получите деньги в долг в Минске без проверки, на лучших условиях.

Получите денежный займ, кредит, деньги в долг без поручителей до зарплаты, срочно и без справок, с одобрением 95%! Деньги в долг может получить каждый житель Минска, с 21 до 65 лет.

Получить займ, либо кредит можно даже с плохой кредитной историей (но процент одобрения ниже), девушкам в декрете, безработным, после отказа в банках.

Для оформления заявки требуется только паспорт гражданина РБ.

✔️ Оформление документов за 15 минут, бесплатная консультация. Одобрение заявки и деньги в день обращения.

✔️ Без справок и поручителей.

✔️ Вероятность одобрения кредита выше при наличии чистой, либо положительной кредитной истории.

✔️ От 18 лет.

✔️ Для всех категорий граждан Республики Беларусь: жителям Минска, Молодечно, Солигорска, Жодино, Слуцка, других городов. Без официального трудоустройства.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаем без выходных.

При наличие справки о доходах сумма может быть гораздо больше .

❓ Как мы работаем?

📌 Шаг 1: Позвоните нам или написать сообщение и Вы получите самую полную и понятную консультацию по получению требуемых Вам денег.

📌 Шаг 2: Встречаемся и оговариваем условия займа денег, получения кредита. Готовим документы.

📌 Шаг 3: Получаете деньги после одобрения заявки у одного из партнеров!

Деньги в долг Минск. От 200 до 6000 бел. руб. от 12 до 30 мес. От вас необходим только паспорт.

Деньги в долг срочно можно получить в Минске позвонив по контактному телефону – +375 (33) 33-444-26, в ВК – https://vk.com/dengi_by. Мы работаем каждый день без выходных!

* Услуги кредитного брокера. Предоставляем услуги по консультированию и содействию в получении кредитов, займов в банках, МФО, ломбардах.

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