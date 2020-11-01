Деньги в долг МинскЦена: 6000 руб.
Деньги в долг Минск
Цена: 6000 руб.
- № 80986
- 11 ноября 2020 в 13:32
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Деньги в долг в Минске в день обращения *
От 200 до 6000 бел. руб. на срок до 30 мес. С 21 года. Займ без справок, без проверки, без поручителей. Деньги получаете в день обращения.
ЗВОНИТЕ: +375 (33) 33-444-26, в ВК – https://vk.com/dengi_by
🔹Деньги в долг в Минске онлайн – займ на лучших условиях среди конкурентов!
🔹Деньги в долг в Минске – это быстро и просто!
🔹Получите деньги в долг в Минске без проверки, на лучших условиях.
Получите денежный займ, кредит, деньги в долг без поручителей до зарплаты, срочно и без справок, с одобрением 95%! Деньги в долг может получить каждый житель Минска, с 21 до 65 лет.
Получить займ, либо кредит можно даже с плохой кредитной историей (но процент одобрения ниже), девушкам в декрете, безработным, после отказа в банках.
Для оформления заявки требуется только паспорт гражданина РБ.
✔️ Оформление документов за 15 минут, бесплатная консультация. Одобрение заявки и деньги в день обращения.
✔️ Без справок и поручителей.
✔️ Вероятность одобрения кредита выше при наличии чистой, либо положительной кредитной истории.
✔️ От 18 лет.
✔️ Для всех категорий граждан Республики Беларусь: жителям Минска, Молодечно, Солигорска, Жодино, Слуцка, других городов. Без официального трудоустройства.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Работаем без выходных.
При наличие справки о доходах сумма может быть гораздо больше .
❓ Как мы работаем?
📌 Шаг 1: Позвоните нам или написать сообщение и Вы получите самую полную и понятную консультацию по получению требуемых Вам денег.
📌 Шаг 2: Встречаемся и оговариваем условия займа денег, получения кредита. Готовим документы.
📌 Шаг 3: Получаете деньги после одобрения заявки у одного из партнеров!
Деньги в долг Минск. От 200 до 6000 бел. руб. от 12 до 30 мес. От вас необходим только паспорт.
Деньги в долг срочно можно получить в Минске позвонив по контактному телефону – +375 (33) 33-444-26, в ВК – https://vk.com/dengi_by. Мы работаем каждый день без выходных!
* Услуги кредитного брокера. Предоставляем услуги по консультированию и содействию в получении кредитов, займов в банках, МФО, ломбардах.
Контакты
-
Контактное лицо:
Сергей
-
Телефон:
+375(33)33-444-26
Похожее
Деньги в долг Минск
Деньги в долг в Минске в день обращения * От 200 до 6000 бел. руб. на срок до 30 мес….Просмотреть
Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков
Ремонт швейных бытовых машин , скорняжных,трикотажных,мешкозашивочных машин, оверлоков, плоскошовных, трикотажных и т п, отечественного и зарубежного производства с электрическим и…Просмотреть
Деньги в долг Могилев
Деньги в долг в Могилеве за 15 минут на дом. * От 200 до 6000 бел. руб. на срок до…Просмотреть
Консультации по мебели
Бесплатно проконсультирую по вопросам покупки и заказа мебели. Справки по телефону ~ вайберуПросмотреть
Деньги в долг Бобруйск
Деньги в долг в Бобруйске за 15 минут на дом. От 200 до 6000 бел.руб. на срок до 30 мес….Просмотреть