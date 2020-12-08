Деньги в долг Бобруйск Цена: 5000 руб.

Деньги в долг Бобруйск Цена: 5000 руб.

№ 85505

14 января 2021 в 14:32

Незнакомец

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Описание товара

✔️💰ДЕНЬГИ В ДОЛГ,

– работаем по всей РБ

-суммы от 100до 5000рублей

-от 6 до 36месяцев

-В течение 30 мин.

-Нужен только паспорт

-Без справок и поручителей

– с 9 до 21ежедневно. Ваша кредитная история не важна! Поможем временно безработным, в декретном отпуске, работающим по договору подряда и плохой кредитной историей. Обращайтесь поможем всем!

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