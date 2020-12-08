Деньги в долг БобруйскЦена: 5000 руб.
Деньги в долг Бобруйск
Цена: 5000 руб.
- № 85505
- 14 января 2021 в 14:32
- Незнакомец
- 5 просмотра
Описание товара
✔️💰ДЕНЬГИ В ДОЛГ,
– работаем по всей РБ
-суммы от 100до 5000рублей
-от 6 до 36месяцев
-В течение 30 мин.
-Нужен только паспорт
-Без справок и поручителей
– с 9 до 21ежедневно. Ваша кредитная история не важна! Поможем временно безработным, в декретном отпуске, работающим по договору подряда и плохой кредитной историей. Обращайтесь поможем всем!
Контакты
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Контактное лицо:
Андрей
-
Телефон:
+375292365050
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