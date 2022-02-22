Деньги в долгЦена: договорная
Деньги в долг
Цена: договорная
- № 131672
- 22 февраля 2022 в 16:05
- Незнакомец
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Описание товара
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях: низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, владельцам акций, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу: г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
УНП 691771810, свидетельство НБ РБ №1
Контакты
-
Контактное лицо:
Специалист
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Телефон:
8(0225)70-78-72
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