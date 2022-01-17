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Деньги в долг

Цена: договорная

Деньги в долг

Цена: договорная

  • № 128095
  • 17 января 2022 в 15:04
  • Незнакомец
  • 7 просмотра
Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях: низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, владельцам акций, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу: г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
УНП 691771810, свидетельство НБ РБ №1

Контакты

  • Контактное лицо:

    Специалист

  • Телефон:

    8(0225)70-78-72

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