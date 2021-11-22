Деньги в долг Цена: договорная

Деньги в долг Цена: договорная

№ 121825

22 ноября 2021 в 15:03

Незнакомец

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Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях: низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.

Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.

Оформление по адресу: г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.

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