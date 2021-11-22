Деньги в долгЦена: договорная
Деньги в долг
Цена: договорная
- № 121825
- 22 ноября 2021 в 15:03
- Незнакомец
- 38 просмотра
Описание товара
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях: низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу: г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
Контакты
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Контактное лицо:
Специалист
-
Телефон:
8(0225)70-78-72
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