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Деньги в долг

Цена: договорная

Деньги в долг

Цена: договорная

  • № 110878
  • 19 августа 2021 в 11:51
  • lanka0504
  • 30 просмотра
Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях:низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу:г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Специалист

  • Телефон:

    8(0225)70-78-72

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