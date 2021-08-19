Деньги в долгЦена: договорная
Деньги в долг
Цена: договорная
- № 110878
- 19 августа 2021 в 11:51
- lanka0504
- 30 просмотра
Описание товара
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях:низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу:г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
Контакты
-
Контактное лицо:
Специалист
-
Телефон:
8(0225)70-78-72
Похожее
Деньги в долг
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на…Просмотреть
Онлайн салон печати KOC.by
Оказываем услуги: -печать фотографий; -печать фото магнитов; – Ч/б и цветных документов до формата А3; – ламинирование документов до формата…Просмотреть
Деньги в долг
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 рублей до 3000 сроком на 1 месяц до 12 месяцев на…Просмотреть
механик по швейным машинам Бобруйск-Кировск
Ремонт,настройка швейных машин,оверлоков с выездом на дом качественно и с гарантией. Обучение правильно работать. Консультации по телефону после настройки. Могу…Просмотреть
механик по швейным машинам и оверлокам Бобруйск и район
спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…Просмотреть