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Деньги в долг

Цена: 500 руб.

Деньги в долг

Цена: 500 руб.

  • № 102794
  • 11 июня 2021 в 16:26
  • Незнакомец
  • 41 просмотра
Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 рублей до 3000 сроком на 1 месяц до 12 месяцев на самых выгодных условиях : низкая процентная ставка, возможно доссрочное погашение, гибкий график погашения. Можно пенсионерам, владельцам земли(участок, огород, надел, частный дом и т. д) и членам их семей, а также, владельцам акций предприятий, ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу :г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Специалист

  • Телефон:

    +375(29) 146 42 08

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