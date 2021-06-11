Деньги в долг Цена: 500 руб.

Деньги в долг Цена: 500 руб.

№ 102794

11 июня 2021 в 16:26

Незнакомец

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Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 рублей до 3000 сроком на 1 месяц до 12 месяцев на самых выгодных условиях : низкая процентная ставка, возможно доссрочное погашение, гибкий график погашения. Можно пенсионерам, владельцам земли(участок, огород, надел, частный дом и т. д) и членам их семей, а также, владельцам акций предприятий, ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.

Оформление по адресу :г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.

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