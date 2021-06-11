Деньги в долгЦена: 500 руб.
Деньги в долг
Цена: 500 руб.
- № 102794
- 11 июня 2021 в 16:26
- Незнакомец
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Описание товара
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 рублей до 3000 сроком на 1 месяц до 12 месяцев на самых выгодных условиях : низкая процентная ставка, возможно доссрочное погашение, гибкий график погашения. Можно пенсионерам, владельцам земли(участок, огород, надел, частный дом и т. д) и членам их семей, а также, владельцам акций предприятий, ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу :г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
Контакты
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Контактное лицо:
Специалист
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Телефон:
+375(29) 146 42 08
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