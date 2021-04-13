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Деньги в долг

Цена: 100 руб.

Деньги в долг

Цена: 100 руб.

  • № 95608
  • 13 апреля 2021 в 12:31
  • lanka0504
  • 16 просмотра
Описание товара

Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях:низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу:г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Специалист

  • Телефон:

    +375(29) 146 42 08

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