Деньги в долгЦена: 100 руб.
Деньги в долг
Цена: 100 руб.
- № 95608
- 13 апреля 2021 в 12:31
- lanka0504
- 16 просмотра
Описание товара
Потребительский кооператив “Столичный клуб” осуществляет выдачу займов от 100 до 3000 рублей сроком от 1 месяца до 12 месяцев на самых выгодных условиях:низкая процентная ставка, возможно досрочное погашение, гибкий график погашения.
Можно пенсионерам, владельцам земли (участок, огород, надел и т. д) и членам их семей, а также ИП, плательщикам единого налога и ремесленникам.
Оформление по адресу:г. Бобруйск, гостиница “Бобруйск” 3 этаж кабинет 72.
Контакты
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Контактное лицо:
Специалист
-
Телефон:
+375(29) 146 42 08
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