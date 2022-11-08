Демонтажные работы. Алмазная резка и сверлениеЦена: договорная
Демонтажные работы. Алмазная резка и сверление
Цена: договорная
- № 168557
- 8 ноября 2022 в 08:30
- pltaim
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Описание товара
Виды демонтажных работ:
— железобетон;
— хозпостройки, кровля, забор, спил деревьев на участке;
— напольные покрытия;
— печька/камин;
— межкомнатные двери, встроенные шкафы и т.д.;
— подвесные и натяжные потолки;
— перегородок из ГКЛ;
— электропроводка, розетки и выключатели;
— сантехнические приборы;
— ванны, душевой кабины, мойки, унитаза, раковины;
— снятие обоев.
Услуги по алмазному бурению(сверлению) бетона, камня, кирпича, пеноблока и прочих твердых материалов. Диаметр до 600 мм. Применение системы водоотведения(пылесос+водосбор) до 250мм при работе в помещении с ремонтом. Бурение под углом.
Резка проемов и расширение окон, дверей и т.д.
Контакты
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Телефон:
+375445654020
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