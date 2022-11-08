Демонтажные работы. Алмазная резка и сверление Цена: договорная

Демонтажные работы. Алмазная резка и сверление Цена: договорная

№ 168557

8 ноября 2022 в 08:30

pltaim

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Описание товара

Виды демонтажных работ:

— железобетон;

— хозпостройки, кровля, забор, спил деревьев на участке;

— напольные покрытия;

— печька/камин;

— межкомнатные двери, встроенные шкафы и т.д.;

— подвесные и натяжные потолки;

— перегородок из ГКЛ;

— электропроводка, розетки и выключатели;

— сантехнические приборы;

— ванны, душевой кабины, мойки, унитаза, раковины;

— снятие обоев.

Услуги по алмазному бурению(сверлению) бетона, камня, кирпича, пеноблока и прочих твердых материалов. Диаметр до 600 мм. Применение системы водоотведения(пылесос+водосбор) до 250мм при работе в помещении с ремонтом. Бурение под углом.

Резка проемов и расширение окон, дверей и т.д.

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