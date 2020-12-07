Дед Мороз и СнегурочкаЦена: 50 руб.
Дед Мороз и Снегурочка
Цена: 50 руб.
- № 83433
- 7 декабря 2020 в 15:40
- Незнакомец
- 27 просмотра
Описание товара
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА!!!
Наступает самое сказочное и самое волшебное время – ПРЕДНОВОГОДНЕЕ!
Мы подарим вашему ребёнку настоящее чудо!
Вас ждёт:
– 30-ти минутная “секретная” программа
– игры с новогодним реквизитов для детей и родителей
-музыкальный сюрприз
-и конечно же красивое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Вы можете пригласить Дедушку Мороза и Снегурочка куда пожелаете!
-Домой
-В садик
-На вечеринку
-На корпоратив
Звоните и бронируйте поздравление уже сейчас!
Контакты
-
Контактное лицо:
Анна
-
Телефон:
+375(44)493-27-27
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