Дед Мороз и Снегурочка Цена: 50 руб.

Дед Мороз и Снегурочка Цена: 50 руб.

№ 83433

7 декабря 2020 в 15:40

Незнакомец

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Описание товара

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА!!!

Наступает самое сказочное и самое волшебное время – ПРЕДНОВОГОДНЕЕ!

Мы подарим вашему ребёнку настоящее чудо!

Вас ждёт:

– 30-ти минутная “секретная” программа

– игры с новогодним реквизитов для детей и родителей

-музыкальный сюрприз

-и конечно же красивое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Вы можете пригласить Дедушку Мороза и Снегурочка куда пожелаете!

-Домой

-В садик

-На вечеринку

-На корпоратив

Звоните и бронируйте поздравление уже сейчас!

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