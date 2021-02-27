Цемент D-500Цена: 5 руб.
Цемент D-500
Цена: 5 руб.
- № 90542
- 27 февраля 2021 в 12:05
- Незнакомец
- 34 просмотра
Описание товара
Цемент,шифер,фанера,OSB,утеплитель,кровельный материал.
Контакты
-
Контактное лицо:
Павел
-
Телефон:
+375333766465
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