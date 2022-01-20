2-комнатная квартира возле площади Ленина Цена: 19900 $

2-комнатная квартира возле площади Ленина Цена: 19900 $

№ 128472

20 января 2022 в 14:41

Незнакомец

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Описание товара

2-комнатная квартира возле площади Ленина, на ул. Октябрьской, на высоком 1-ом этаже (2.3 м до подоконника) 5-этажного кирпичного дома 1971 года постройки, обслуживается ЖСК,

квартира не угловая, общая площадь 50.1 кв.м, комнаты 15.4 и 13.8 кв.м, кухня 7.1 кв.м, коридор 8 кв.м, раздельный санузел, застеклённая лоджия в спальне, есть отдельный подвал 5 кв.м, на площадке – 3 квартиры (соседи – интеллигентные добропорядочные люди),

особого ремонта нет, полы в комнатах – дощатые, коридор+кухня – ДСП, менялись трубы, смесители, мойка и газовая плита, в остальном – без улучшений.

Преимущественные особенности — все внутренние стены не являются несущими, что позволит вам при необходимости сделать любую перепланировку, а также отличная звукоизоляция.

Дом расположен в тихом зелёном дворе вдали от проезжей части, в 100 м от подъезда продовольственный магазин «Дисконт», в 200 м – большой супермаркет «Санта», в 400 м — ТЦ «На Красноармейской» и рынок, в 100-150 м – два детских садика, на расстоянии 350-500 м – три школы, хорошее транспортное сообщение в любую точку города.

Квартира свободна, никто не проживает и не зарегистрирован, без задолженностей, готова к продаже,

19900 $.

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