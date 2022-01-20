2-комнатная квартира возле площади ЛенинаЦена: 19900 $
2-комнатная квартира возле площади Ленина
Цена: 19900 $
- № 128472
- 20 января 2022 в 14:41
- Незнакомец
- 5 просмотра
Описание товара
2-комнатная квартира возле площади Ленина, на ул. Октябрьской, на высоком 1-ом этаже (2.3 м до подоконника) 5-этажного кирпичного дома 1971 года постройки, обслуживается ЖСК,
квартира не угловая, общая площадь 50.1 кв.м, комнаты 15.4 и 13.8 кв.м, кухня 7.1 кв.м, коридор 8 кв.м, раздельный санузел, застеклённая лоджия в спальне, есть отдельный подвал 5 кв.м, на площадке – 3 квартиры (соседи – интеллигентные добропорядочные люди),
особого ремонта нет, полы в комнатах – дощатые, коридор+кухня – ДСП, менялись трубы, смесители, мойка и газовая плита, в остальном – без улучшений.
Преимущественные особенности — все внутренние стены не являются несущими, что позволит вам при необходимости сделать любую перепланировку, а также отличная звукоизоляция.
Дом расположен в тихом зелёном дворе вдали от проезжей части, в 100 м от подъезда продовольственный магазин «Дисконт», в 200 м – большой супермаркет «Санта», в 400 м — ТЦ «На Красноармейской» и рынок, в 100-150 м – два детских садика, на расстоянии 350-500 м – три школы, хорошее транспортное сообщение в любую точку города.
Квартира свободна, никто не проживает и не зарегистрирован, без задолженностей, готова к продаже,
19900 $.
Контакты
-
Контактное лицо:
Бобруйск
-
Телефон:
+375299042298
Похожее
2-комнатная квартира возле площади Ленина
2-комнатная квартира возле площади Ленина, на ул. Октябрьской, на высоком 1-ом этаже (2.3 м до подоконника) 5-этажного кирпичного дома 1971…Просмотреть
Продам 2-х комнатную квартиру
2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36. 1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня…Просмотреть
Продам 2-х комнатную квартиру
2-х комнатную квартиру в тихом уголке города на улице Крупской, 36. 1/5 этаж дома, общая пл. — 49,7 кв.м., кухня…Просмотреть
ПРОДАЖА 4-ХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ПО УЛ.БАТОВА
Продается 4-комнатная квартира в самом центре 6 микрорайона по адресу: ул.Батова, д.23, кв.36. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины,…Просмотреть
продаю евартиру 4-х комнатную
4-х комн.квартира Продается приватизированной 4-х.комн.квартира по Пролетарской общей площадью 84кв.м. Жилая 60кв.Прошу агенства недвижимости не беспокоить. Квартира в самом центре,…Просмотреть