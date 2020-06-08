Найди меня

Ладно, в этом случае «побег» совершил несмысленыш, и ничего тут не поделаешь. А вот подростки почти еженедельно убегают из дома, и перепуганные родители мечутся, не зная, что предпринять. Например, в апреле пропал несовершеннолетний житель Гродненского района. Оказалось, он три дня находился у знакомого в областном центре. Его нашли и передали бабушке. В Толочинском районе ушла из дома 14-летняя школьница. Днем она намеренно скрывалась, ночью спала в заброшенном доме, но в конце концов возвратилась в родной очаг. Спустя три дня нашелся 14-летний подросток из Минска. Дело в том, что, никого не предупредив, он поехал с подружкой на природу.

Подростки бегут у нас все чаще и чаще. Бегут школьники обоих полов в возрасте примерно от 8 до 16 лет. Из разных семей – неблагополучных и обычных, бедных и с достатком, полных и неполных. Бегут из детских домов. Бегут по несколько раз одни и те же. Их ищут милиция, МЧС, доб­ровольцы. Ищут и находят. Кого-то через сутки, кого-то через неделю, через две. Находят чаще всего живыми и здоровыми. Кто-то был в гостях в соседнем доме, кто-то отправился в другой город. Почему не сказал заранее близким, где будет? Этот вопрос остается без ответа.

Если рост случаев коронавируса начался сравнительно недавно, то эпидемический порог по побегам из дома превышен уже давно. В голову приходит мысль, что бегут, просто потому что бегут. Помните, Портос из «Трех мушкетеров» говорил: «Я дерусь, просто потому что дерусь!»? Может, и здесь такая же абсурдная логика? Бегут, прячутся и хотят, чтобы их как можно дольше не нашли. Словно предлагают родным и близким пройти некий квест, то есть выполнить задание.

Если так, то здесь, по-моему, налицо технический подход «Я прячусь – ты ищешь». Ничего личного, как говорится, игра такая. И если смотреть чисто технически, то сердце – просто насос, который гоняет кровь по организму. Но когда эта игра бьет по сердцу родного человека, когда увлекательное приключение заканчивается для кого-то из близких инфарктом или инсультом, уже не до технического подхода. И становится ясно, что сердце – не насос. Оно живое. Оно страдает. Оно любит. Замирает от ужаса и рвется от боли.

Для многих родителей побег ребенка – шок, классический случай «я думал, с нами это никогда не произойдет». Однако у побегов есть вполне определенные причины, и, если о них знать, можно их избежать. Есть дети, которые избалованы и бегут из дома, чтобы показать характер и добиться своего. Бывает, убегают подростки, которые растут в атмосфере гиперопеки. Тогда все очень удивляются: мы его так любим, у него и папа, и мама, и бабушка, а он убежал. Иногда ребенок убегает из жажды приключений, в поиске новых ощущений, чтобы просто помотать родителям нервы и за что-то отомстить. Но основные причины другие: недоверие к родителям, непонимание в семье, страх наказания. Большой процент «бегунков» – дети из неблагополучных семей, но это может произойти и в самой благополучной ячейке общества.

Один из основных мотивов побегов — непонимание в семье. Например, когда родители в конфликтной ситуации безоговорочно встают на сторону учителя. Но дети остро воспринимают несправедливость в отношении себя и своих друзей. И если ребенок, столкнувшись с неправотой взрослого в школе, не находит поддержки у родителей, потому что для них учитель всегда прав, для него это может стать причиной ухода. Еще дети бегут, когда боятся наказания, если их ругают за плохие оценки.

Некоторые любят говорить: ничего страшного, погуляет и придет. Да, такое бывает, но лучше начинать искать сразу, потому что вокруг полно опасностей. Ребенку нужно есть — значит, возможно, ему придется красть в магазине, а также греться и спать — он пойдет в подъезды, подвалы, на чердаки, в заброшенные дома, и это может стать причиной беды – крыши, прогнившие полы, перила...

Главная профилактическая мера против побегов и рецидивов банальна – безусловно, любить своего ребенка и слышать его, находить время для откровенных разговоров. Не считайте детские проблемы мелкими и маловажными, хорошо бы быть в курсе того, чем ребенок живет, каковы его интересы. А вообще-то, эта тема, можно сказать, вечная...