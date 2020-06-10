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Кто в Бобруйске в этом году закончил школу с золотыми и серебряными медалями? Имена и фамилии здесь

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Кто в Бобруйске в этом году закончил школу с золотыми и серебряными медалями? Имена и фамилии здесь

Учебный год подошел к концу, прозвучали по городу эхом последние звонки, сдали ребята уже и экзамены. В прошедшем учебном году на уровне общего среднего образования завершают обучение  1139 учащихся. Среди нынешних выпускников 40 стали обладателями золотых медалей, 3-серебрянных. В течение последних пяти лет количество учащихся 11 классов, награждённых  медалями уверенно растет(с 16 в 2014/2015 учебном году до 43 в этом).

Кто же эти умники и умницы? Знакомьтесь!

№ п/пНаименование учреждения образованияФ.И.О. выпускника 
1.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Курс Юлия Игоревназолото
2.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Лопарева Анастасия Витальевназолото
3.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Михайлова Елизавета Андреевна золото

 

4.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Сакович Юлиана Сергеевназолото
5.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Скакун Диана Руслановназолото
6.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Добрынина Полина Витальевназолото
7.ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»Кормильцева Елизавета Дмитриевназолото
8.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска» Адамович Егор Петровичзолото
9.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Гриневич Родион Анатольевичзолото
10.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Дикарев Илья Сергеевич золото

 

11.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Исайченко Герман Андреевичзолото
12.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Койпыш Яна Андреевназолото
13.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Юрковец Татьяна Дмитриевназолото
14.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Богомья Владимир Андреевичсеребро

 

15.ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»Кудласевич Дмитрий Романовичсеребро

 

16.ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»Авчинник Екатерина Сергеевназолото
17.ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»Антонова Татьяна Андреевназолото
18.ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»Белякова Дарья Александровназолото
19.ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»Ткач Кристина Сергеевназолото
20.ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска» Мухина Ксения Руслановназолото
21.ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска» Носова Ксения Джанбулатовназолото
22.ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»Вавуло Валерия Владимировназолото
23.ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»Хлопенко Алина Руслановназолото
24.ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»Хрипунова Анастасия Александровназолото
25.ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»Львов Андрей Сергеевич золото

 

26.ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска» Михеева Карина Александровна золото

 

27.ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска» Хорова Елизавета Геннадьевна золото
28.ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска» Горохова Ксения Александровна золото
29.ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»Некревичюс Алина Альгисовназолото
30.ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»Аферёнок Валерия Константиновна золото
31.ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»Дубовик Валерия Витальевна золото
32.ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»Полуян Ярослав Вячеславовичзолото

 

33.ГУО «Средняя школа №26 г. Бобруйска»Ермаков Антон Владимировичзолото
34.ГУО «Средняя школа №26 г. Бобруйска»Горбаченко Елена Александровназолото
35.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Коновалов Тимофей Геннадьевичзолото
36.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Михайловский Михаил Александровичзолото
37.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Ранюк Мария Дмитриевназолото
38.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Дроб Виталий Олеговичзолото
39.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Коханевич Алексей Александровичзолото
40.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Перчук Ярослава Павловназолото
41.ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»Селегененко Полина Анатольевнасеребро
42.ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»Курляндчик Вера Григорьевназолото
43.ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»Требина Ирина Вячеславовназолото
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