Кто в Бобруйске в этом году закончил школу с золотыми и серебряными медалями? Имена и фамилии здесь

Учебный год подошел к концу, прозвучали по городу эхом последние звонки, сдали ребята уже и экзамены. В прошедшем учебном году на уровне общего среднего образования завершают обучение 1139 учащихся. Среди нынешних выпускников 40 стали обладателями золотых медалей, 3-серебрянных. В течение последних пяти лет количество учащихся 11 классов, награждённых медалями уверенно растет(с 16 в 2014/2015 учебном году до 43 в этом).

Кто же эти умники и умницы? Знакомьтесь!