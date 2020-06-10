Кто в Бобруйске в этом году закончил школу с золотыми и серебряными медалями? Имена и фамилии здесь
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Учебный год подошел к концу, прозвучали по городу эхом последние звонки, сдали ребята уже и экзамены. В прошедшем учебном году на уровне общего среднего образования завершают обучение 1139 учащихся. Среди нынешних выпускников 40 стали обладателями золотых медалей, 3-серебрянных. В течение последних пяти лет количество учащихся 11 классов, награждённых медалями уверенно растет(с 16 в 2014/2015 учебном году до 43 в этом).
Кто же эти умники и умницы? Знакомьтесь!
|№ п/п
|Наименование учреждения образования
|Ф.И.О. выпускника
|1.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Курс Юлия Игоревна
|золото
|2.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Лопарева Анастасия Витальевна
|золото
|3.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Михайлова Елизавета Андреевна
| золото
|4.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Сакович Юлиана Сергеевна
|золото
|5.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Скакун Диана Руслановна
|золото
|6.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Добрынина Полина Витальевна
|золото
|7.
|ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
|Кормильцева Елизавета Дмитриевна
|золото
|8.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Адамович Егор Петрович
|золото
|9.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Гриневич Родион Анатольевич
|золото
|10.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Дикарев Илья Сергеевич
| золото
|11.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Исайченко Герман Андреевич
|золото
|12.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Койпыш Яна Андреевна
|золото
|13.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Юрковец Татьяна Дмитриевна
|золото
|14.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Богомья Владимир Андреевич
|серебро
|15.
|ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска»
|Кудласевич Дмитрий Романович
|серебро
|16.
|ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
|Авчинник Екатерина Сергеевна
|золото
|17.
|ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
|Антонова Татьяна Андреевна
|золото
|18.
|ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
|Белякова Дарья Александровна
|золото
|19.
|ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска»
|Ткач Кристина Сергеевна
|золото
|20.
|ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска»
|Мухина Ксения Руслановна
|золото
|21.
|ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска»
|Носова Ксения Джанбулатовна
|золото
|22.
|ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»
|Вавуло Валерия Владимировна
|золото
|23.
|ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»
|Хлопенко Алина Руслановна
|золото
|24.
|ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска»
|Хрипунова Анастасия Александровна
|золото
|25.
|ГУО «Средняя школа №10 г. Бобруйска»
|Львов Андрей Сергеевич
| золото
|26.
|ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска»
|Михеева Карина Александровна
| золото
|27.
|ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»
|Хорова Елизавета Геннадьевна
|золото
|28.
|ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»
|Горохова Ксения Александровна
|золото
|29.
|ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»
|Некревичюс Алина Альгисовна
|золото
|30.
|ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»
|Аферёнок Валерия Константиновна
|золото
|31.
|ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»
|Дубовик Валерия Витальевна
|золото
|32.
|ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»
|Полуян Ярослав Вячеславович
|золото
|33.
|ГУО «Средняя школа №26 г. Бобруйска»
|Ермаков Антон Владимирович
|золото
|34.
|ГУО «Средняя школа №26 г. Бобруйска»
|Горбаченко Елена Александровна
|золото
|35.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Коновалов Тимофей Геннадьевич
|золото
|36.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Михайловский Михаил Александрович
|золото
|37.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Ранюк Мария Дмитриевна
|золото
|38.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Дроб Виталий Олегович
|золото
|39.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Коханевич Алексей Александрович
|золото
|40.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Перчук Ярослава Павловна
|золото
|41.
|ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»
|Селегененко Полина Анатольевна
|серебро
|42.
|ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»
|Курляндчик Вера Григорьевна
|золото
|43.
|ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»
|Требина Ирина Вячеславовна
|золото