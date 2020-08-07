Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили $8 857,5 млн (в эквиваленте), сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июль золотовалютные резервы выросли на $61,8 млн (на 0,7%) после роста в июне на $916,4 млн (на 11,63%).

Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В июле 2020 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $422 млн.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

belta.by