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Знаковый праздник для всей страны! В Бобруйске прошел митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

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