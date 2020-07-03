Знаковый праздник для всей страны! В Бобруйске прошел митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
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