Зима не за горами. Энергонадзор напоминает о необходимости готовиться к отопительному сезону

Летние месяцы для организаций, имеющих в собственности (хозяйственном ведении) системы теплопотребления, тепловые сети и теплоисточники, традиционно сопровождается активной подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. Лишь после качественного выполнения всех организационно-технических мероприятий можно быть уверенным, что зимой не будет неприятных сюрпризов. Проведение испытаний тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения позволит избежать их порывов в самый ответственный момент, когда за окном отрицательные температуры.

Ревизия запорной арматуры, наличие поверенных контрольно измерительных приборов, своевременная замена или ремонт поврежденного оборудования, трубопроводов обеспечит надежную их работу до окончания сезона.

Зима в Бобруйске и Бобруйском районе отличается резкими перепадами температур, сильными ветрами, а также обильными снегопадами, сменяющимися резким потеплением, а затем таким же быстрым появлением заморозков. Все эти стрессовые нагрузки могут повлиять на работу систем теплоснабжения. И лишь тщательная подготовка в летний период даст возможность избежать неприятностей зимой. Для того чтобы системы теплоснабжения домов своевременно срабатывали на перепады температур наружного воздуха, необходимо выполнить наладку систем автоматического регулирования теплопотребления.

Прошедшая зима порадовала нас относительно тёплой погодой, без продолжительных заморозков, что позволило большинству организаций Бобруйска и Бобруйского района не столкнуться с проблемой недостатка топлива. Однако в процессе подготовки к предстоящему периоду расслабляться не следует. Для владельцев теплоисточников к моменту получения паспорта готовности необходимо обеспечить достаточный запас топлива.

Напоминаем, что до 1 октября текущего года необходимо комиссионно определить готовность субъектов хозяйствования, оформить паспорт готовности к отопительному сезону согласно графикам, утвержденным Бобруйским городским и районным исполнительным комитетами. После этого в Бобруйском межрайонном отделении филиала «Государственный энергетический и газовый надзор по Могилевской области», производится регистрация паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г.