«Жмешь на кнопку и выбираешь подарок волонтеру». Белорусский Красный Крест запустил необычный канал для сбора средств

Пожертвование можно сделать во время просмотра видеоролика. Для этого необходимо кликнуть на изображение того, что бы Вы хотели «подарить» волонтеру, медицинской сестре милосердия или соцработнику. Затем перевести со своей банковской карты сумму в 5, 6, 9, 11, 14 или 18 рублей.

По данным на 1 апреля, в поддержке нуждаются 870 тысяч одиноких, одиноко проживающих пожилых, людей с инвалидностью, которые сейчас в вынужденной самоизоляции. Заботу о них на себя взяли 15 тысяч соцработников 146 ТЦСОН по всей стране и 1,3 тысячи волонтеров Красного Креста.

– С 1 по 10 апреля только волонтеры Белорусского Красного Креста помогли доставить рецепты из поликлиник по 996 запросам, выполнили 821 заявку на доставку продуктов и еще 645 заявок, касающихся покупки лекарств, оплаты коммунальных услуг и прочего, -- сообщили sb.by в пресс-службе Красного Креста. -- Маска, перчатки, антисептик -- все это необходимо волонтерам для того, чтобы защитить себя и своих подопечных.

Благодаря спонсорской помощи уже куплено 6100 дезинфицирующих салфеток, 10500 литров антисептика, 212510 перчаток, 16400 масок и 18400 иных средств индивидуальной защиты (медицинские комбинезоны, фартуки, нарукавники, бахилы).