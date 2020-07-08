Жизнь на драйве. Спортсмен-колясочник Андрей Ткачук о преодолении себя и занятии греблей

Лето – самый активный сезон для Андрея. На спортивную базу он приезжает каждый день заниматься по несколько часов. Тренируется с командой в специальной лодке с аутригером под руководством Александра Мокшина, который своего воспитанника характеризует как целеустремленного и волевого человека, привыкшего ставить перед собой задачи и выполнять их. А началось все 6 лет назад, когда после серьезной травмы молодой человек попытался вернуться к полноценной жизни. И сейчас уверен: ему это практически удалось. Вот только путь к возвращению был долгий и не­простой.

Родился Андрей в 1988 году в Бобруйске. С детских лет любил кататься на лыжах, коньках, в юности занимался кикбоксингом и таиландским боксом. Параллельно со спортом парень увлекался историей. Решив изучить ее на профессиональном уровне, поступил на заочное отделение в педуниверситет им. Кулешова, однако проучился там всего два года. Бобруйчанин признается: учиться очень нравилось, но обстоятельства сложились так, что пришлось сделать выбор между учебой и работой. Последняя перевесила – тогда были очень нужны деньги. Андрей занимался строительством, ездил по всей Беларуси и за ее пределы. Но в 25 лет с ним произошел несчастный случай: парень упал с 7-метровой высоты и повредил спину.

– Я находился тогда под Минском. Выполнял фасадные работы, готовил здание к покраске. Это был последний день моего пребывания там. И вдруг сорвался со строительных лесов и полетел вниз. Я человек экстремальный, не раз прыгал с высоты, но эта оказалась для меня фатальной. Я повредил спинной мозг. Первое время думал, что выздоровею, восстановлюсь и снова буду заниматься спортом, с которым не расставался. Но вскоре стало понятно, что все совсем не так. У меня началась депрессия, я не мог смириться с таким положением вещей, не мог себя принять в новом статусе. Стал размышлять, чем бы мог заниматься, чтобы как-то отвлечься, искал информацию в интернете. Узнал, что есть такой вид спорта, как пара-каноэ. О гребле я думал еще в период реабилитации. Мне хотелось укрепить спину, поэтому и выбрал этот вид спорта, который в итоге помог преодолеть депрессию и самого себя. Я воспринимаю это и как хобби, и как работу. Спорт для меня – стиль жизни, – не скрывает Андрей.

Позанимавшись в каноэ, молодой человек пересел в байдарку и добился определенных успехов. Так, в июне 2016-го на чемпионате Европы в Москве стал бронзовым призером в байдарке­одиночке, получил звание мастера спорта международного класса. За этим достижением последовало еще одно – в августе 2017-го на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии Андрей Ткачук занял 5-е место. Сегодня он снова пересел в каноэ, нацелен и здесь достичь результатов. Благодаря спорту наш земляк побывал в разных странах Европы. К слову, в 2019 году на чемпионате мира в Венгрии он познакомился со спортсменом из Австралии, который управлял электросамокатом, и попросил его прокатиться на нем.

– Я поставил маленькую скорость, мне удалось проехать, развернуться. Это были интересные и новые ощущения. По возвращении в Бобруйск я приобрел самокат, который решил соединить с коляской. Но ездить научился не сразу. Сначала меня нужно было подтолкнуть, не получались повороты, заезды на бордюр. Еще и опасность, что коляска может перевернуться вместе с самокатом. Потому что весь центр тяжести находился на задних колесах. Кроме того, колесо самоката постоянно пробуксовывало. Я понял, что нужно максимально улучшить сцепление с передним ведущим колесом. Я подвинулся на край сиденья и подложил сзади подушку, затянул сильнее ремень на ногах, превратив тем самым конструкцию в единое целое. Получился такой симбиоз: электросамокат и коляска, – рассказывает спортсмен.

По словам Андрея, за 9 месяцев он наколесил по городу 3,5 тысячи километров. Расстояние фиксирует по специальному приложению. Бобруйчанину такая езда дает удобство в перемещении, дарит много драйва и позитива. Раньше ему приходилось добираться до определенного места в городе на троллейбусе или автобусе и тратить на это много времени. Сейчас благодаря своему ноу-хау он оказывается в нужном месте за считанные минуты. К тому же большой плюс – чистые руки, потому что перемещение на коляске постоянно приводило к их загрязнению из-за различных факторов. Для Андрея электросамокат стал нужным и полезным приобретением, ведь на месте он не сидит и любит подвижный образ жизни. Ежедневно с помощью своего приспособления он «наматывает» по 30-35 километров. Кроме гребной базы, парень регулярно посещает тренажерный зал, увлекается интеллектуальными играми, бывает на различных мероприятиях. Общение с людьми – еще один стимул для нашего земляка. А недавно благодаря поддержке председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева молодому человеку выделили социальное жилье – просторную двухкомнатную квартиру в доме с пандусом и грузовым лифтом, что позволяет ему передвигаться беспрепятственно и безопасно. Отметим, что до этого ему приходилось жить на съемной.

– Я очень рад, что у меня появилась своя квартира, до сих пор трудно в это поверить. Хочу выразить огромную благодарность руководству города. До этого мне приходилось самого себя затягивать по ступеням до лифта. Руки у меня крепкие, натренированные, так что я справлялся, но все равно иногда это было экстремально, особенно когда на улице шел снег или дождь и колеса коляски были мокрые. Теперь же все с комфортом и минимальными затратами, – признается бобруйчанин.

Андрей смело сморит в будущее. Молодой человек советует всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, никогда не опускать руки, а найти дело по душе. Он убежден: важно заниматься тем, что способствует физическому и духовному совершенствованию. Именно это приведет к внутренней гармонии и душевному подъему.