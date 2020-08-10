Жители Могилевской области показали высокую избирательную активность — облизбирком

Жители Могилевской области показали в этой политической кампании высокую избирательную активность. Итоговая явка в регионе превысила отметку в 90% от списочной численности избирателей и была выше, чем на предыдущих президентских выборах. Об этом сообщил председатель Могилевской областной избирательной комиссии Валерий Берестов.

"В Могилевской области выборы прошли на хорошем организационном уровне, без существенных нарушений, - отметил собеседник. - Как председатель областной избирательной комиссии, я был приятно удивлен высокой активностью жителей региона как во время досрочного голосования, так и в основной день голосования. Например, правом досрочного голосования воспользовались более 49% избирателей".

Валерий Берестов подчеркнул, что жители сельской местности обеспечили стабильно высокую явку, процент которой между районами отличался незначительно. Тем не менее, в области можно отметить четыре района - Краснопольский, Мстиславский, Хотимский и Чериковский, в которых лидирующее количество голосов отданы за действующего главу государства.

"На избирательных участках были созданы все необходимые условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной и доброжелательной обстановке, - продолжил Валерий Берестов. - В своей работе комиссии всех уровней в первую очередь руководствовались избирательным кодексом Республики Беларусь, а также другими документами, рекомендованными Центризбиркомом".

Отдельное внимание на избирательных участках было уделено эпидемиологической безопасности граждан, ведь здоровье людей всегда стоит на первом месте. Так, на каждом участке избиратели могли продезинфицировать руки, а члены участковых комиссий были оснащены защитными щитками и масками.

Касаясь обращений граждан, Валерий Берестов уточнил, что в избирательные комиссии поступало много звонков: "В период летних отпусков избиратели спрашивали, можно ли отдать голос за своего кандидата не по месту регистрации, а также просили оказать содействие в голосовании не на своем избирательном участке. Им поясняли, что порядок голосования четко определен законодательством. В случаях, когда это возможно и не противоречило букве закона, такая возможность предоставлялась".

Отдельное внимание уделено обращениям наблюдателей, из которых не все смогли присутствовать на избирательных участках. Им было разъяснено, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в период досрочного голосования на участке могут присутствовать одновременно не более трех наблюдателей, а в день основного голосования - не более пяти человек. Причем эти люди определялись по срокам аккредитации.

В основной день голосования в Могилевской области работал 731 избирательный участок, в том числе 34 - в организациях здравоохранения и санаториях, оказывающих медицинскую помощь на стационарной основе. В регионе было зарегистрировано более 6 тыс. наблюдателей.