Жители деревни Калинино не успевают на работу в Бобруйск из-за измененного расписания. Что по этому поводу говорит автобусный парк

В редакцию «Бабруйскага жыцця» обратилась жительница деревни Калинино Бобруйского района Надежда Борисова. Женщина и еще семь жителей деревни столкнулись с проблемой: из-за изменений в расписании движения автобуса по маршруту пос. Ленина – Бобруйск одни сильно опаздывают на работу, другие в учебное время не могли вовремя приехать на занятия.

– Раньше по этому маршруту остановка в Калинино была в 8.17, сейчас автобус забирает нас в 8.32. Кажется, не так сильно изменилось расписание, однако для нас цифры оказались существенными. Я и еще пять человек работаем в Бобруйской городской больнице СМП им. В.О. Морзона. Рабочий день начинается в 9.00, на месте нужно быть в 8.45. Работаем по сменам сутки через двое. Пока не придем, предыдущая смена не может уйти домой. Сейчас же получается, что мы прибегаем и начинаем работу около 9.10. Я обращалась в Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», чтобы узнать, не вернут ли нам старое расписание. Там сообщили, что изменений не будет, – рассказывает Надежда Павловна.

В субботу в 8.55 на остановке «магазин «Квартал» я ждала Надежду Борисову и ее коллегу Ирину Кухареву. Обычно женщины приезжают на автобусе №15а, он ходит ежедневно и здесь останавливается в 9.01. На этот раз он приехал даже раньше – ровно в 9. К слову, маршрутное такси №56, на котором тоже можно добраться, прибыло ненамного раньше – в 8.57. Быстрым шагом мы направились в больницу, двери которой открыли в 9.04, а в 9.12 женщины уже приступили к работе.

– Чтобы приходить хотя бы так, мы выходим из пригородного автобуса на остановке «ул. Чапаева». Там садимся на №15а, иногда бежим на №14 или едем на 56-й маршрутке. Можно, конечно, доехать прямо до автовокзала, но тоже еще нужно дойти до троллейбуса, а потом идти с остановки «Спартак», но на это времени уходит очень много, – говорит Ирина Кухарева. – Раньше автобусом пользовалось больше людей, но когда начали не успевать на работу, пересели на машины или заказывают такси. Ездить автобусом по маршруту пос. Ленина – Бобруйск выгоднее: стоимость льготного билета – 50 копеек.

Чтобы узнать, будут ли приниматься какие-то меры и пойдут ли навстречу жителям деревни Калинино, обратились в автобусный парк. Там сообщили, что обращение Надежды Борисовой рассмотрели. В официальном ответе, который получила редакция, указано следующее.

На собрании с жителями Сычковского сельского Совета (в его состав входит д. Калинино) в 2018 году по просьбам жителей д. Подсобное было изменено время рейса, которым автобус по маршруту Бобруйск – пос. Ленина следует до Подсобного. До изменений автобус по этому маршруту рейсами отправлением от автовокзала Бобруйск в 10.00 по субботам и 16.30 по воскресеньям следовал до д. Подсобное, в остальные дни – до пос. Ленина.

С 18 июля 2018 года автобус по этому пригородному маршруту отправлением от автовокзала Бобруйск в субботу рейсом на 7.15, в воскресенье – на 16.30 следует до д. Подсобное, кроме субботы и воскресенья, следующих за 3-й средой месяца. В 3-ю среду месяца рейсами на 7.15 и 16.30 движение автобуса осуществляется до д. Подсобное.

Так как время, затраченное на рейс, было увеличено за счет продления до д. Подсобное, изменилось время отправления от остановки «пос. Ленина». До изменений автобус от остановочного пункта «пос. Ленина» отправлялся в 7.57, после изменений – в 8.11. Чтобы не путать жителей, каким образом ходит автобус, время отправления от «пос. Ленина» при следовании в Бобруйск оставили одинаковым во все дни недели: от «д. Подсобное» – в 8.03, пос. «Ленина» – в 8.11, «д. Калинино» – в 8.32.

В автобусном парке отмечают: с момента изменения до настоящего времени жалоб от пассажиров, пользующихся маршрутом Бобруйск – пос. Ленина этого рейса, не поступало. «Это свидетельствует о том, что большинство жителей устраивает данное время», – говорится в ответе.