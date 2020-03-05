Житель Бобруйского района заплатит штраф в размере не менее 540 рублей, но на рыбалке ничего не поймал
mogilev.online 39 0
Житель Бобруйского района пришел на речку Ола близ деревни Михалево-1 порыбачить и был замечен сотрудниками природоохраны. Об этом сообщает «Вечерний Бобруйск».
Житель Бобруйского района пришел на речку Ола близ деревни Михалево-1 порыбачить и был замечен сотрудниками природоохраны. Об этом сообщает «Вечерний Бобруйск».
мужчина устанавливал сети, заметили инспекторы. Они задержали браконьера, дождавшись, пока он закончит свое дело.
Задержанным, ранее неоднократно привлекавшийся административной и уголовной ответственности за незаконную рыбалку, оказался 41-летний житель деревни Большие Бортники. Ему предстоит заплатить большой штраф — от 540 до 1350 рублей (от 20 до 50 базовых величин).
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