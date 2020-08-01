Житель Бобруйского района попал ночью под машину — пешеход был пьян и без фликера

Житель Бобруйского района 30 июля попал под машину. ДТП произошло в 23.15 в районе дома №25 на улице Светлогорской в Бобруйске.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Polo, наехала на 49-летнего жителя поселка Туголица Бобруйского района, который находился на проезжей части у края по ходу движения авто.

- Пешеход получил травмы, с которыми был госпитализирован. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и, несмотря на темное время суток, световозвращающими элементами обозначен не был, - отметили в ГАИ.