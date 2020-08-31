Житель Бобруйска пострадал при пожаре в жилом доме

Житель Бобруйска получил сильные ожоги при пожаре в жилом доме, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного жилого дома по ул. Московской поступило спасателям в 14.10 30 августа. Хозяин дома 1945 года рождения смог самостоятельно покинуть дом. С отравлением продуктами горения, ожогами лица, туловища и рук 1-3 степени (70% тела) мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Бобруйской центральной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

В результате пожара в веранде уничтожено имущество и частично стены, повреждена кровля и обшивка стены дома. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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