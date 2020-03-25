Житель Бобруйска перевозил почти 2 тонны лома черного металла без документов

«Фольксваген», которым управлял 26-летний житель Бобруйска, правоохранители задержали 22 марта в деревне Добосна Кировского района.

Как сообщила старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД облисполкома Юлия Холомеева, в прицепе и салоне легковой машины мужчина перевозил 1860 кг лома черного металла без соответствующих документов. Его он собирался сдать в заготовительный пункт. Авто с грузом доставили в РОВД. Проводится проверка.

- В действиях мужчины усматривается административное правонарушение – предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без лицензии, когда такое разрешение обязательно. Ранее гражданин за аналогичные правонарушения к ответственности не привлекался, - отметила Юлия Холомеева.