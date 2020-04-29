0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Жертвами взрыва в Сирии стали не менее 40 человек

БелТА 64 0

Жертвами взрыва в Сирии стали не менее 40 человек

Не менее 40 человек стали жертвами взрыва в городе Африн на севере Сирии, сообщает русская служба BBC со ссылкой на власти соседней турецкой провинции Хатай.

По имеющимся данным, на оживленном рынке в центре города взорвалась автоцистерна с топливом, на которой были закреплены ручные гранаты.

Африн находится под контролем турецкой армии и союзных группировок сирийской оппозиции. Министерство обороны Турции обвинило в нападении Рабочую партию Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за создание курдской автономии в Турции.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости