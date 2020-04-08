Женщины – не слабый пол! В этом точно уверена бобруйская спортсменка Анастасия Енотова

В этом на сто процентов уверена мастер спорта Республики Беларусь по борьбе женской, член национальной сборной, первокурсница Бобруйского училища олимпийского резерва Анастасия Енотова. Едва отдышавшись после очередной тренировки, Настя начала рассказ:

– Родилась я в Бобруйске. Еще когда была в первом классе, к нам в 10-ю школу пришел тренер Михаил Николаевич Капустин из СДЮШОР №3 и пригласил заниматься вольной борьбой. Согласился весь класс: и мальчики, и девочки. А вот к окончанию седьмого класса в борьбе остались всего пару одноклассников. У меня же к тому времени были неплохие результаты, и в восьмой класс я пошла уже в училище олимпийского резерва.

– Расскажи о своих результатах, достижениях на сегодня.

– Участвовала в международных турнирах в Польше, Литве, в минском «Медвежонке». Сейчас в моей копилке четыре медали – «бронза» со школьной «Европы», «золото» и еще две «бронзы» с чемпионатов Европы среди кадетов.

– Всего-то четыре награды?..

– Я не учитываю победы в различных областных, респуб­ликанских соревнованиях и турнирах. Так-то медалей очень много, не считала. Всегда стараюсь не огорчить тренера и всех, кто верит в меня.

– А у кого сейчас занимаешься?

– У тренера-преподавателя УОР Ваграма Оганисяна. Ваграм Гайкович – требовательный педагог. Но иначе и быть не должно. И в то же время он всегда рядом, поддержит, поможет, подскажет и даже успокоит, когда ты вся на эмоциях. Он для нас, спортсменов, второй отец, наша опора.

– Настя, как родители относятся к твоему уже профессиональному занятию борьбой?

– Вначале мама была против, считала, что борьба – не женский вид спорта, боялась, что я буду травмироваться. Но, тьфу-тьфу-тьфу, уши у меня целые. Бывало, что я сама по неаккуратности причиняла травмы соперницам на ковре. В конце концов мама смирилась. И даже когда у меня были психологические срывы (где-то больно, где-то обидно после поражения) и я хотела уйти из этого вида спорта, мама всегда меня поддерживала. И мне есть к чему стремиться.

– Какие же цели стоят перед тобой?

– Должным образом выйти на старший уровень. Я только минувшей осенью вошла в состав национальной команды. Приглашали и раньше, но мы с тренером отказались, так как посчитали, что рановато, могу не совладать с эмоциями и сломаться. Решили год повременить. И вот осенью 2019 года договор был подписан. Приняли меня очень хорошо, коллектив там дружелюбный, поддерживают, помогают. Так что сейчас я тренируюсь не только в училище, но и на сборы езжу, учусь, перенимаю опыт.

– А какие ближайшие старты?

– Республиканские соревнования – отбор на чемпионат Европы среди молодежи и юниоров, который по известным причинам перенесли с апреля на май. Что ж, чуть больше времени на подготовку. Думаю, в моей возрастной категории есть все шансы отобраться.

– Настя, есть ли у тебя кумир или человек, на которого ты равняешься?

– Ванесса Колодинская – двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Лондоне. Мы с ней из одного зала, от одного тренера – Михаила Капус­тина.

– Что ж, надеюсь, мир о тебе еще услышит!