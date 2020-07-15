«Женщин года — 2019» наградят во Дворце Республики 25 июля

Торжественная церемония награждения победителей ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019" состоится во Дворце Республики 25 июля. Об этом сообщила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

"У конкурса есть своя история, свои традиции и развитие. Неизменно одно - вот уже в двенадцатый раз лучшие из лучших женщин нашей страны поднимутся на заслуженный пьедестал славы и общественного признания. Каждая из них состоялась в разных сферах жизнедеятельности, каждая делает мир добрее и справедливее, несет красоту и гармонию, созидая себя, свою семью, свою страну", - отметила Марианна Щеткина.

На церемонии будут названы победители конкурса в пяти номинациях. В номинации "Успешный руководитель" будут чествовать женщин, успешно работающих в бизнесе, внесших значительный вклад в развитие личностного и профессионального потенциала женщин, создавших благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности, способствующих развитию женского движения в регионах.

Выйдут на сцену Дворца Республики и победители номинации "Лидер Белорусского союза женщин" - лучшие руководители первичных организаций БСЖ.

В номинации "Материнская слава" отметят многодетных матерей, в том числе воспитывающих приемных детей, а также тех, кто воспитал детей, которые достигли успехов на международном уровне.

В номинации "Хозяйка села" будут чествовать женщин, внесших значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.

Не останется незамеченным весомый вклад женщин в развитие духовно-нравственного потенциала общества, благотворительная и волонтерская деятельность. Их наградят в номинации "Духовность и культура".

В конкурсе участвовали более 250 женщин, 37 из которых и стали победителями. Финалы областного тура проходили в регионах в начале года с участием руководства регионов и женского актива. Кстати, номинации "Успешный руководитель" и "Лидер Белорусского союза женщин" введены впервые.

Конкурс проводится общественным объединением "Белорусский союз женщин" с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач - демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.