«Жемчужина» в колье столицы: в комплексе «Минск Мир» покупателей пригласили осмотреть квартиры еще одного нового дома*

Скульптурная композиция перед входом в комплекс домов «Жемчужина» – танцующий в волнах симпатичный осьминог. Прямой посыл к курортному настроению теплых морей! Ведь новый дом комплекса «Минск Мир» – еще одно завершенное здание в квартале «Эмиратс люкс», который своей архитектурой и цветовым решением больше всего напоминает набережную Дубая.

Скульптурная композиция перед входом в комплекс домов «Жемчужина» – танцующий в волнах симпатичный осьминог

Это уже девятый дом квартала, в котором завершены строительные работы. Теперь начнется процесс приемки квартир – и вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам. А не за горами и новоселья – как показывает практика, уже через три-четыре месяца после сдачи дома в него начинают вселяться жильцы!

Начинается процесс приемки квартир – и вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам, а не за горами и новоселья

Директор компании-застройщика, которая возводила «Жемчужину», Павел Овчаров улыбается:

– Многие будущие жильцы пришли на осмотр квартир подготовленными – с рулетками и уровнями, с дизайнерами и прорабами. Сегодня они получают свои заветные квадратные метры, поэтому и у наших покупателей, и у нас – настоящий праздник!

Директор ИООО «Дана Астра» Павел Овчаров

Павел Овчаров отмечает, что здание введено в эксплуатацию досрочно – благодаря слаженной работе это удалось сделать ранее запланированного времени. И результатом директор доволен!

– Дом соответствует всем современным требованиям – красивый светлый, просторный. Использованы бесшумные скоростные лифты, обустроено светлое просторное лобби. И квартиры удобные, светлые. Мы желаем, чтобы в них всегда царили счастье и любовь, росли дети и внуки! – рассказывает руководитель компании.

По его словам, застройщик старается максимально использовать материалы белорусского производства, поддерживая отечественного производителя. В прошлом году была закуплена большая партия строительной техники на базе автомобилей МАЗ – самосвалы и бетоносмесители. На стройках холдинга работают сотни белорусских подрядных компаний, а это – трудоустройство тысяч людей и стабильный хороший заработок.

На стройках холдинга работает большая партия строительной техники на базе автомобилей МАЗ

Праздников в квартале «Эмиратс люкс» этой весной будет много!

– В течение нескольких ближайших недель мы пригласим осмотреть свои квартиры жителей третьей «Жемчужины», затем предстоит посекционная сдача большого дома «Волна» – на март запланировано ввести в эксплуатацию значительную часть здания. Весной также планируем ввести в строй торговый центр, который будет обслуживать население построенной части комплекса «Минск Мир». На очереди квартал «Чемпионов», который будет вводиться весной и летом – первыми свои квартиры осмотрят жители дома «Рио-да Жанейро», – рассказывает Павел Овчаров.

При том, как слаженно продвигаются в квартале строительные работы, можно не сомневаться – очень скоро «Эмиратс люкс» предстанет во всей своей красе!

Комплекс жилых домов «Марина» в квартале «Эмиратс Люкс»

В квартале слаженно продвигаются строительные работы

Очень скоро «Эмиратс люкс» предстанет во всей своей красе!

А на очереди – новые новоселья, ведь сегодня работы ведутся уже в девяти кварталах комплекса «Минск Мир»!

На пятнадцатый этаж «Жемчужины» за секунды поднялась на скоростном лифте OTIS Вера Медведь, чтобы с волнением переступить порог своего нового жилья. А уже через несколько минут, осмотревшись, заявила:

– Я сразу почувствовала, что это моя квартира!

Вера Медведь: «Я сразу почувствовала, что это моя квартира!»

Женщина рассказывает, что вместе с семьей сына жила в столичной «трешке», но со временем решили разъехаться.

– Ему купила квартиру, а сама вступила в строительство в «Минск Мире». Меня устроила цена и скорость строительства – построили даже раньше срока! И, конечно, повлияло на решение то, что здесь хороший район – и вокзал близко, и детям на метро легко ко мне приехать, и вообще вся инфраструктура здесь будет хорошей, – улыбается Вера Васильевна.

Квартира у женщины – «евродвушка» площадью 38 квадратных метров. И она уже точно решила, как организует жилое пространство.

– Планирую отделить кухню, а остальную площадь организовать открытой, просторной, без перегородок. Я высоты не боюсь, мне пятнадцатый этаж нравится – светло будет всегда с такими большими окнами, вид хороший. Лоджия отличная. И солнечная сторона – всегда света будет достаточно, – должным образом оценила покупательница перспективы, открывающиеся с высоты птичьего полета.

Женщина вообще не скрывала эмоций!

– Я первый раз пришла сегодня к своему новому дому и поразилась, какое здание красивое, как оборудован входной холл, какие материалы использованы, какие лифты… И буду жить с молодежью на старости лет – здесь очень много молодых! Мы успели оценить, что строительство хорошее – стены ровные, стяжка прекрасная. Так что к лету, если все получится, заселюсь! – предвкушает Вера Васильевна.

Красивый просторный холл, скоростные лифты OTIS и санитарная комната предусмотрены во всех домах, возводимых застройщиком

На шестом этаже – квартира Екатерины и Евгения Тымановичей, которые на предварительную приемку пришли с двумя замечательными дочерями-близняшками. Девчонкам очень понравилась их новая светлая квартира, да и вообще весь дом привел в восторг. Не меньше эмоций и у счастливых родителей, у которых не сходит с лица улыбка.

Семья Тымановичей

– И сама квартира нравится, и весь дом. Холл входной просто поразил! – рассказывают будущие новоселы.

Екатерина не сомневается, что семья выбрала квартиру в лучшем комплексе Минска!

– Здесь метро рядом, будет создана развитая инфраструктура. Это город в городе, и этим все сказано! – говорит женщина.

А еще супруги отметили скорость строительства и его качество – по крайней мере на первый взгляд у них не появилось к своей квартире ни одного замечания!

Удивительно, но будущих новоселов радует даже строительная площадка неподалеку – на огороженной территории ведутся работы по возведению новых зданий. Проедет немного времени – и на этом месте поднимутся Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный комплекс «Мара Молл». И тут же – новая станция метро, которая уже во всю строится. Великолепное соседство и потрясающие виды из окон гарантированы!

Международный финансовый центр Minsk World – это деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей «Жемчужины» – до престижного места работы им будет десять минут неспешного шага!

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

А уж «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса. По крайней мере, жен мужьям точно нужно будет искать в его бутиках!

Не случайно «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Принципиальная особенность комплекса заключается во внимании к родителям с детьми. В каждом квартале предусмотрено строительство или школы, или детского сада. Минчане отлично понимают, насколько это важно в столице!

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Важно, что здесь отличная транспортная инфраструктура. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

Отличная транспортная инфраструктура

Кварталы комплекса будут свободны от машин – владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир», недалеко от «Жемчужины», открыли еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Проследить, как стремительно растет ввысь комплекс «Минск Мир», можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Сегодня будущие новоселы «Жемчужины» заняты приемкой и ремонтными хлопотами. Для них главные волнения уже позади – покупатели вошли в свои новенькие квартиры и поняли, что мечты сбылись! А для тех, кто еще раздумывает о покупке собственного жилья, самое время поторопиться. Ведь у застройщика как раз сейчас – очень выгодные предложения! Полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в комплексе «Минск Мир» до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция! При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку! Осталось всего несколько дней – время терять не стоит!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваш будущий дом скоро будет готов к заселению!

Фото Виталия Пивоварчика, Алексея Матюша

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