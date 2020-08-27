Жара до +32°С ожидается по юго-востоку Беларуси в выходные

Жара до 32 градусов ожидается по юго-востоку Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня погодные условия в нашей стране формирует атлантический циклон, центр которого в утренние часы находился на севере Беларуси. Этот атмосферный вихрь из разряда не очень активных, тем не менее, дожди различной интенсивности прошли повсеместно. Уменьшился дефицит августовских осадков. В ближайшие сутки циклон продолжит смещаться на восток, вглубь России, а на территорию нашей страны станет поступать с акватории Балтийского моря неустойчивая влажная воздушная масса", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 28 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 17-22 градуса тепла. "Температуры не очень высокие, но такой температурный фон будет близок к средним многолетним значениям для этих чисел августа", - отмечают синоптики.

В субботу, 29 августа, распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Утром и днем в западных и центральных районах скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, днем будет облачно с прояснениями, в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов, местами - плюс 4-6. Днем будет 16-23 градуса, по югу страны - 24-28.

В воскресенье, 30 августа, ожидается, что направленность воздушных потоков изменится с северо-западных на южные, и на Беларусь распространится теплый воздух с Балканского полуострова. В северо-западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов. Днем ожидается 20-26 градусов, по юго-востоку Беларуси будет жарко - 27-32.

В понедельник, 31 августа, сохранится влияние очень теплых воздушных масс южного происхождения. Ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем местами по стране пройдут короткие летние дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов. Днем будет 20-26, по юго-востоку - плюс 27-32.

Во вторник, 1 сентября, рост атмосферного давления будет способствовать прекращению дождей на большей части территории Беларуси. Лишь по югу, где сохранится влияние атмосферного фронта, возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15, днем будет от 16 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку.

belta.by