Зеленый город – это про Бобруйск. Состоялась тематическая прямая линия с участием депутатов горсовета

В рамках подготовки рассмотрения вопросов на заседании постоянной комиссии Бобруйского городского Совета депутатов сегодня состоялась прямая телефонная линия. Бобруйчане в течение двух часов задавали вопросы, касающиеся перспектив озеленения родного города на Березине. А компетентно принимали звонки депутат городского Совета депутатов 28-го созыва, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землепользованию, экологии и градостроительству Татьяна Тихоновская, заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Яна Качан, заместитель директора по озеленению «КУП ДЭП» Александр Марченко.

Всего за время проведения прямой линии позвонили 6 бобруйчан. Спектр обращений был довольно обширным: от предложений цветовой гаммы оформления цветочных клумб до аспектов санитарной обрезки и удаления деревьев. По некоторым вопросам ответы и разъяснения дали сразу, по телефону, какие-то – взяты на контроль. Приятно отметить, что многие дозвонившиеся отмечали, насколько похорошел и позеленел наш город. А станет и еще и краше!

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