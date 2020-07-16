Здесь нет случайных людей. Знакомство со спасателями Александром Микелем и Сергеем Войтюком

Этих ребят вы обычно сначала слышите, а лишь затем видите, когда мимо с ревущими сиренами проносятся пожарные расчеты. Хорошо, что они спешат, хорошо, что не к вам домой. Удивительно, почему многие парни так стремятся поступить на службу в МЧС. Ведь работа не из легких и порой приходится рисковать собственной жизнью. Однако после знакомства с Александром Микелем и Сергеем Войтюком, которые отдали службе больше двадцати лет, сразу становится понятно: спасатель – это призвание, почетное и благодарное.

Я в спасатели пошел

Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Александр Микель и водитель прапорщик внутренней службы Сергей Войтюк служат в пожарной аварийно-спасательной части №1 пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина». Всего в карауле несут дежурство 17 человек. Есть и одна вакантная должность пожарного. «Коллектив у нас дружный, как большая семья. Да и как может быть по-другому, когда столько времени проводим вместе и выполняем такую сложную работу. Поэтому важно чувствовать надежное плечо товарища», – рассуждают работники.

Давайте ближе познакомимся со спасателями, которые после сигнала тревоги уже через несколько секунд спешат на помощь. К слову, знаменательно, что в этом году они оба отмечают юбилейные дни рождения – 45 лет.

Александр Вацлавович родился в Лиде. Через несколько лет вместе с родителями переехал в деревню Заволочицы в Глусском районе, где провел детство и юность. Творческие способности молодого человека здесь не остались незамеченными: в Доме культуры он принимал участие во всех мероприятиях и даже часто сам их организовывал, а еще пел в хоре. Как признается, это и подтолкнуло его выбрать креативную специальность «режиссер массовых мероприятий». В 1994 году окончил Могилевское училище культуры (сегодня – Могилевский государственный колледж искусств) и ушел служить во внутренние войска. После армии, вернувшись домой, Александр получил предложение от Глусского РОЧС прийти к ним служить. Так в 1996 году началась его трудовая дея­тельность в рядах МЧС. Вскоре мужчина встретил будущую жену Татьяну, которая жила в Бобруйске, и в 1997-м перевелся в ПАСЧ №1 ПАСО №7 (раньше – ВПЧ №10 отряда военизированной пожарной службы №5 Белорусского шинного комбината «Белшина»).

– Когда выезжаем на вызовы, родные, безусловно, переживают. Но они всегда меня поддерживают, в течение дня звонят, спрашивают, как дела, – делится командир отделения. – Каждый случай в нашей работе страшный. Запомина­ющимся был пожар в 6-м микрорайоне. В квартире было плотное задымление, ничего не видно, с напарником передвигались на ощупь по стене. Знали, что дома есть хозяин. Вовремя его нашли и вывели на балкон. Человек остался жив. А была ситуация, когда в одной из квартир оказались закрытыми и окна, и двери, задымление соседи обнаружили поздно. Человек задохнулся.

Сергей Александрович в ряды работников МЧС, можно сказать, попал случайно. В 1999 году пришел в Пуховичский РОЧС за компанию с другом. Служба увлекла молодого человека на долгие годы. А вот в 2007 году с родного мес­та пришлось перевестись в Бобруйск. «Встретил вторую половинку, которая оказалась родом из города на Березине, поэтому я не мог не пере­ехать», – с улыбкой говорит Сергей Александрович.

Основная задача водителя – вовремя доставить боевой расчет до места происшествия, а потом следить за работой техники. Не было случая, чтобы его машина из-за неисправности не смогла выехать по вызову. В свободную минуту он не ленится лишний раз заглянуть под капот. Кстати, Сергей Александрович является водителем автомобиля, оборудованного всем необходимым для ведения полномасштабных аварийно-спасательных работ при ликвидации разных чрезвычайных ситуаций.

А еще у прапорщика внутренней службы есть хобби – шахматы, любовь к которым с детства. Это увлечение помогает и на службе. Мужчина принимает участие в соревнованиях по шахматам среди работников МЧС, всегда представляя Бобруйский ГРО ЧС на областном уровне.

Мастера своего дела

24-часовая смена начинается в 8.30. С этого момента пожарный работает по строгому графику. Как показалось, один сплошной норматив. Это только в фильмах пожарные вальяжно пьют кофе в ожидании вызова и лихо съезжают по спусковому столбу со второго этажа на первый по тревоге. На самом деле будни гораздо сложнее. Начинается все с построения и передачи смены. Проверяют технику, экипировку, инвентарь. Все недочеты должны быть выявлены до работы. Затем начинаются занятия. Да-да, каждую смену – сутки через двое – пожарные учатся. Пишут конспекты, отрабатывают практические навыки. Занятия расписаны наперед – как в школе. Если же в это время поступил звонок о пожаре, все бросают и мчатся на вызов. Каким бы сложным он ни был, вернувшись в часть, не будут отдыхать, пока не приведут в порядок пожарное аварийно-­спасательное оборудование, инструмент и технику. Все должно быть готово к следующему вызову. После продолжают обучение. Обязательна в рабочем распорядке спортивная подготовка.

Как уже отмечали Александр Вацлавович и Сергей Александрович, мало быть физически выносливым, все знать и уметь, нужно доверять товарищам. Начальник караула Владислав Артемчик, командиры отделений Виктор Адашкевич и Сергей Тарелко, водители Дмит­рий Пекур и Ярослав Киреев, старшие пожарные Артур Башкардин и Свято­слав Рудаковский, пожарные Илья Хохлов, Владимир Дятлов, Денис Половиков и Никита Мироевский. Каждый – профессионал своего дела, тот, с кем не страшно войти в горящий дом, кому можно доверить жизнь.

Чтобы быть пожарным, одного желания мало, нужно быть готовым идти туда, куда не каждый рискнет, и делать то, что многим не под силу. Самая же большая ценность для людей этой героической профессии – услышать простое «Спасибо». Когда вызволил из огненного плена пострадавшего, одно это слово способно сделать так, чтобы за спиной у спасателя выросли крылья.

Вероника Бабич.