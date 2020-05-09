Завет ветерана Андрея Семеновича Моисеева (видео)
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Свыше 2 млн. человек погибло в Беларуси в годы Великой Отечественной Войны.
Народ выдержал страшные испытания, проявил героизм и стойкость духа. Люди гибли за Родину, за мир, чтобы будущие поколения жили счастливо в свободной стране. А за что и почему теперь люди гибнут на пожарах, почему не дорожат жизнью своей и своих близких?
Такой вопрос задает нынешнему поколению 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, ветеран пожарной службы Андрей Семенович Моисеев, прошедший все тяготы и лишения войны, участвовавший в Сталинградской битве, 27 лет отдавший службе в Советской армии, защищая Родину.
И дает мудрый и выстраданный наказ : «Живите безопасно!»
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