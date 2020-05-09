Завет ветерана Андрея Семеновича Моисеева (видео)

Свыше 2 млн. человек погибло в Беларуси в годы Великой Отечественной Войны.

Народ выдержал страшные испытания, проявил героизм и стойкость духа. Люди гибли за Родину, за мир, чтобы будущие поколения жили счастливо в свободной стране. А за что и почему теперь люди гибнут на пожарах, почему не дорожат жизнью своей и своих близких?

Такой вопрос задает нынешнему поколению 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, ветеран пожарной службы Андрей Семенович Моисеев, прошедший все тяготы и лишения войны, участвовавший в Сталинградской битве, 27 лет отдавший службе в Советской армии, защищая Родину.

И дает мудрый и выстраданный наказ : «Живите безопасно!»