Завершено расследование жестокого убийства женщины в Бобруйске

По данным следствия, вечером 2 февраля текущего года в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске неизвестный мужчина тащит женщину, которая находится в бессознательном состоянии. Прибыв на место происшествия, патрульный наряд обнаружил около мусорных баков тело потерпевшей без признаков жизни. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины носит криминальный характер. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 45-летний мужчина.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевшая с 30 января находилась по месту жительства обвиняемого, где они совместно употребляли спиртные напитки. Вечером 1 февраля между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками по различным частям тела, в том числе и в голову. После того как конфликт был исчерпан, они продолжили употреблять спиртное и вскоре легли спать.

Утром мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. В течение дня обвиняемый употреблял спиртное, а с наступлением темноты вытащил тело женщины во двор и оставил около мусорных контейнеров. Это заметили соседи и сообщили в милицию.

Следователи провели осмотры квартиры обвиняемого и места обнаружения тела.

Проведены допросы свидетелей и обвиняемого. По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований, проведенных ГКСЭ, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от травматического шока, развившегося в результате травмы головы и грудной клетки. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.