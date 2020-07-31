Заслуженные награды бобруйским медикам

Чествование медицинских работников Могилёвской области состоялось 29 июля во Дворце культуры областного центра. Медицинские работники отмечены наградами за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, плодотворную работу, профессионализм и личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи.



70 лучших представителей здравоохранения и санитарной службы региона получили заслуженные награды. В том числе пять человек Могилёвщины награждены Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, и в их числе представитель нашего города - главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3 Наталия Владимировна Кизимова.

Столь высокая награда это оценк­а самоотверженного труда руководителя учреждения здравоохранения. От всей души поздравляем главного врача Наталию Владимировну Кизимову с заслуженной наградой, желаем и в дальнейшем своим трудом приумножать достижения здравоохранения города.