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Общество

Заслуженные награды бобруйским медикам

bobruisk.by 84 0

Заслуженные награды бобруйским медикам

Чествование медицинских работников Могилёвской области состоялось 29 июля во Дворце культуры областного центра. Медицинские работники отмечены наградами за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, плодотворную работу, профессионализм и личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской  помощи.


70 лучших представителей здравоохранения и санитарной службы региона получили заслуженные награды. В том числе пять человек Могилёвщины награждены Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, и в их числе представитель нашего города - главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3 Наталия Владимировна Кизимова.
Столь высокая награда это оценк­а самоотверженного труда руководителя учреждения здравоохранения. От всей души поздравляем главного врача Наталию Владимировну  Кизимову с заслуженной наградой, желаем и в дальнейшем своим трудом приумножать достижения здравоохранения города.

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