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75 лет Великой Победы

Защитникам Отечества! Новый памятный открылся сегодня у административного корпуса ОАО «Белшина»

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Защитникам Отечества! Новый памятный открылся сегодня у административного корпуса ОАО «Белшина»

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