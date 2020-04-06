Защитим пожилых людей от преступников

Беспристрастные милицейские сводки свидетельствуют: излюбленной мишенью аферистов являются люди преклонного возраста. Причем чаще всего в качестве жертвы преступники выбирают одиноко проживающих пенсионеров. И это не удивительно – пожилые люди доверчивы, открыты и зачастую испытывают дефицит общения и внимания.

Как правило, злоумышленники – тонкие психологи, которые уверенно используют приемы убеждения, легко входят в контакт, уговаривают и

располагают к себе. Более того, желая под любым предлогом проникнуть в жилище доверчивых стариков, они понимают – в силу возраста пожилые люди не смогут детально описать их внешность и опознать.

Наиболее распространенный способ обмана – посещение на дому под видом представителей религиозных конфессий, работников торговли,

социальных или коммунальных служб, сотрудников системы здравоохранения и т.д. Приведем несколько свежих примеров. В феврале в милицию обратилась 78-летняя жительница а.г. Дукора Пуховичского района, которая сообщила, что двое неизвестных, находясь в ее доме под предлогом продажи предметов одежды, похитили из шкафа 1400 рублей. Подобный сценарий совершения кражи произошел и в деревне

Скобровка этого же района. Две неустановленные женщины, проникнув в дом 88-летней пенсионерки с аналогичным предложением, похитили у нее крупную сумму денег, которую та хранила в комоде.

В Минске под прицелом злоумышленников оказался 85-летний пенсионер. На улице к нему подошли двое солидно одетых мужчин, всучили

«подарки» – посуду и столовые приборы за «символическую» сумму в размере 1300 рублей, и даже любезно свозили в банкомат за снятием

наличности. После этого уговорили вместе подняться к нему в квартиру, где пытались похитить денежные накопления из шкафа, но были вовремя остановлены супругой хозяина.

В Мозыре в милицию поступил звонок от 96-летней жительницы.

Незрячая старушка сообщила, что ее обворовала незнакомка, вынув из кармана куртки почти тысячу рублей. Подозреваемую задержали.

Женщина созналась еще в двух преступлениях, совершенных в феврале. Установлено,

что ранее судимая 26-летняя мозырянка сначала рассказывала пожилым людям о своей тяжелой жизни, больной дочке, входила в доверие

разговорами о религии, после чего похищала деньги.

81-летняя жительница одной из деревень Слонимского района обратилась в милицию и сообщила, что двое неизвестных, представившись

социальными работниками, проникли в ее жилище и украли 95 рублей. А в Молодечненском районе 67-летняя пенсионерка впустила к себе в дом

незнакомцев, попросивших у нее продукты питания. После ухода гостей у хозяйки исчезло более тысячи долларов США и 600 рублей, спрятанных под матрацем.

Несколько таких случаев зафиксировано в Барановичах. Две женщины, на лицах которых были надеты защитные маски, пришли домой к местной жительнице, чтобы предложить запись на бесплатную вакцинацию против гриппа. Во время оформления «заявки» одна из визитерш незаметно отлучилась в комнату. После ухода посетителей бабушка обнаружила пропажу крупной суммы денег. Под предлогом снятия порчи впустила к себе в квартиру двух незнакомок и 60-летняя местная жительница. Пропажу

золотой цепочки, кухонного полотенца и двух комплектов постельного белья хозяйка заметила сразу после ухода гостей. А вот 75-летняя пенсионерка, впустив утром на порог незнакомку, торгующую одеждой и одеялами, не

досчиталась почти 2 тыс. рублей.

Основные правила безопасности: