Защита от поражения электрическим током

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются практически неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.

Так, в июле 2020 года произошел несчастный случай с жителем г. Высокое Каменецкого района Брестской области. При выполнении работ по окраске фронтона жилого дома пострадавший прикоснулся к фазному проводу, основная изоляция которого имела частичное разрушение вследствие ее старения и разрушения от атмосферных воздействий. При прикосновении пострадавший почувствовал непроизвольное сокращение мышц. По приезду бригадой скорой помощи был констатирован ожог 2 степени кисти левой руки.

Непроизвольный контакт человека с электрическим током, создает реальную угрозу его жизни и здоровью. Поражаются мышечные ткани, органы дыхания, и оказывается неблагоприятное воздействие на сердечную систему. Чтобы ситуация не стала критической для жизни человека, необходимо снизить величину тока, протекающего через тело человека или сократить время его воздействия на организм (быстро отключить от источника напряжения). Технически это реализуется различными методами, рассмотрим некоторые из них:

- зануление и защитное отключение. При замыканиях электрического тока на конструктивные части электроприборов (замыкание на корпус), на них появляется напряже­ние, достаточное для поражения людей. При этом аварийном состоянии цепи величина электрического тока достаточно высока для того, чтобы расплавить предохранители или вызвать действие защиты, которая снимет электрическое питание с электрооборудования;

- защитное за­земление – позволяет снизить напряжение прикосновения до безопасной величины;

- изоляция токопроводящих частей - это реализуется как с помощью обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования (при помощи корпусов приборов, распределительных щитков и шкафов), так и использованием двойной изоляции проводов и кабелей;

- применение устройств защитного отключения (УЗО). Данное устройство реагирует на ухудшение изоляции электрических проводов и кабелей: когда ток утечки повысится до предельной величины, происходит отключение электротока в течение 30 микросекунд. УЗО применяется для защиты внутриквартирной электрической сети, для безопасности работы с ручными электрическими машинами и т.д.

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил гарантирует Вашу безопасность!

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области Алексей Бородич